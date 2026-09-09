Ceturtdien kļūs vēsāks, gaidāms lietus un vēja brāzmas.
Sabiedrība
Šodien 14:43
Ceturtdien kļūs ievērojami vēsāks, un pūtīs spēcīgs vējš
Ceturtdiena Latvijā būs ievērojami vēsāka par trešdienu - gaisa temperatūra naktī un dienā būs +12 līdz +18 grādu robežās, prognozē sinoptiķi.
Debesis klās mākoņi, kas dienā, sākot no valsts rietumiem, brīžiem pašķirsies, ļaujot uzspīdēt saulei. Palaikam gaidāms lietus, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes. Valsts rietumu un centrālajā daļā dienvidrietumu vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, Dienvidkurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.
Rīgā palaikam līs, tomēr starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs +14..+17 grādi. Dienā gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē.