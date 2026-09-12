Nirējiem Kalvenes ezerā izdevies atrast ko svarīgu. "Pasakas sižeta vērts!"
Jelgavas ūdenslīdēju biedrības „Mitau Diver” nirēji Kalvenes ezerā uzgājuši ko īpašu.
Kā norāda nirēji, ar viņiem sazinājies kāds cilvēks, kurš pastāstīja, ka ezerā pazaudējis savu laulības gredzenu. Lai gan lokācija atrodas patālu no nirēju ierastās darbības zonas - Jelgavas, viņi nolēma svarīgo misiju uzņemties. "Ko darīt… braucām glābt laulību!" jautri norāda biedrības pārstāvji.
Nirēji skaidro, ka gredzens bija mazs, bet ezers- liels. "Bet mums jau nav sveši izaicinājumi. Atlika vien saģērbties, ienirt un sākt meklēšanu!" Un viņu meklējumi galu galā rezultējās panākumiem - nirējiem duļķainajā ūdenī izdevās atrast vīrieša laulības grezenu.
"Pasakas sižeta vērts!" par nirēju panākumiem pauž Vera. "Nu tas gan meistarstiķis jums labs sanācis!!!" norāda Ligita. "Nav ko teikt, juveliera darbs!!! " uzslavas nirējiem teic Natālija. Jānis pauž, ka viņu veikums ir "episks", bet Rita gredzena atrašanu dēvē par "brīnumu".
Tikmēr Santa atklāj, ka priecājas ar puišiem līdzi par katru viņu atradumu: "Jūs esiet vienreizēji! Ja vajadzētu, droši vien arī adatu atrastu kādā ezerā. Ar lielu interesi veru vaļā katru jūsu video ,ar domu "kas nu šoreiz būs", un priecājies kopā ar jums par katru atradumu! Lai jums stipra veselība, neatlaidiba un vēlme palīdzēt citiem !!! Lai vienmēr izdodas atrast meklēto."