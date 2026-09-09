Nepālā pazudušo prombūtne jau paralizē uzņēmumu darbu; valsts meklē juridisku risinājumu
Šodien, 9. septembrī, plkst. 13.30 Tieslietu ministrija informēja par juridisko atbalstu Nepālā pazudušo personu tuviniekiem.
Saskaņā ar tieslietu ministra Edvarda Smiltēna sacīto, Tieslietu ministrijā apspriesta sistēma, kā atvieglot juridiskos procesus Nepālā pazudušo personu tuviniekiem. Ministrijas mājaslapā jau izveidota īpaša sadaļa par Nepālas traģēdiju, kurā apkopota būtiskākā informācija par pieejamo atbalstu un nepieciešamajām darbībām.
Juridisko palīdzību tuviniekiem sniegs arī Latvijas Zvērinātu advokātu padome.
Vienlaikus izskanējušas bažas par iespējamiem krāpšanas gadījumiem, jo publiski ir zināmi pazudušo personu vārdi un uzvārdi.
Tieslietu ministrija aicina valsts iestādes, tostarp Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī privātos uzņēmumus būt pretimnākošiem un saprotošiem, risinot jautājumus ar pazudušo personu tuviniekiem, kuri jau tā nonākuši emocionāli smagā situācijā.
Tiek norādīts, ka pazudušo personu vidū ir arī uzņēmumu vadītāji un grāmatveži, tādēļ atsevišķos uzņēmumos radušies darbības traucējumi, tostarp apstājusies rēķinu izrakstīšana un citu ikdienas finanšu un administratīvo procesu nodrošināšana.
Tāpat preses konferencē izskanēja, ka šādā situācijā personu par mirušu iespējams atzīt pēc sešiem mēnešiem, ja šajā laikā netiek saņemta informācija, ka tā ir dzīva. Steidzami risināms jautājums ir arī aizgādnības nodibināšana, lai pazudušo personu tuvinieki Latvijā varētu kārtot ar šo cilvēku mantu, saistībām un citām juridiskajām lietām.
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Mediju sanāksmē piedalījās arī viens no pazudušo personu tuviniekiem, kurš pauda atbalstu ministra teiktajam un piekrita nepieciešamībai pēc iespējami ātras un vienkāršas juridisko jautājumu risināšanas.
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Iepriekš izskanējusi informācija, ka Ķīnas pusē pie robežpunkta atrastas ceļotāju mantas. Patlaban ĀM skaidro, vai tās tiks nofotografētas un attēli būs pieejami identificēšanai. Savukārt Nepālā šonedēļ gaidāma Sarkanā Krusta DNS ekspertu ierašanās, lai paātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu.
ĀM Konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns patlaban arī noskaidro iespējas nogādāt Latvijā ceļotāju mantas, kas palikušas viesnīcās. ĀM atzīmē, ka vispirms jāapzina mantu apjoms un jānoskaidro, vai tās iespējams identificēt, lai pēc tam ar pārvadājumu uzņēmumiem varētu vienoties par nogādāšanu Latvijā.
ĀM uzsvēra, ka ne visi tuvinieki ir saņēmuši vai pilnībā sapratuši pagājušajā nedēļā nosūtīto informāciju par nepieciešamo rīcību un formalitāšu kārtošanu. Tuviniekiem nosūtīts detalizēts skaidrojums, kurā apkopota informācija no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas. Trešdien Tieslietu ministrija rīkos tikšanos ar tuviniekiem, lai izskaidrotu nosūtīto informāciju un atbildētu uz viņu jautājumiem.
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ĀM aicina atsaukties arī tos tuviniekus, kuri pašlaik nav ministrijas kontaktpersonu sarakstā, bet uzskata, ka viņiem būtu tieši jāsaņem informācija. ĀM uzsvēra, ka patlaban ir svarīgi, lai visi tuvinieki saņemtu izziņu par ceļotāju bezvēsts pazudušas personas statusu. Latvijas valstspiederīgie ir izsludināti starptautiskajā meklēšanā, un attiecīgā izziņa tuviniekiem vajadzīga citu formalitāšu kārtošanai.
Valsts prezidenta kanceleja arī aicinājusi ĀM sazināties ar tiesībsargu, kurš iespēju robežās ir gatavs konsultēt gan ministriju, gan pazudušo cilvēku tuviniekus. Informācija par šo iespēju tuviniekiem ir nosūtīta.
Kā ziņots, ledāja sabrukums 26. augustā izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 3. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet vēl 4216 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. ĀM zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
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