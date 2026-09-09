Latvijas jaunie mūziķi pirmo reizi kāps uz pasaulslavenās Vīnes “Musikverein” skatuves
Kamerorķestris “Davinspiro Camerata” septembra nogalē dosies vērienīgā Eiropas koncerttūrē, kuras laikā mūziķi kāps uz trim nozīmīgām starptautiskās klasiskās mūzikas skatuvēm – Igaunijā, Austrijā un Kiprā. Tūres kulminācija būs 23. septembra koncerts Vīnē, kur jaunie Latvijas mūziķi pirmo reizi uzstāsies pasaulslavenajā Vīnes “Musikverein” – vienā no prestižākajām klasiskās mūzikas koncertzālēm pasaulē.
Koncerttūre sāksies 20. septembrī Igaunijā, kur “Davinspiro Camerata” atklās Kadriorgas pils 2026./2027. gada koncertsezonu. Savukārt 25. septembrī tūre noslēgsies Kiprā ar uzstāšanos Starptautiskā Ziemeļkipras Mūzikas festivāla (International North Cyprus Music Festival) atklāšanas koncertā.
Par vienu no spilgtākajiem Eiropas koncerttūres notikumiem kļūs uzstāšanās Vīnē – pilsētā, kas gadsimtiem ilgi bijusi Eiropas klasiskās mūzikas centrs. 23. septembrī jaunie Latvijas mūziķi pirmo reizi kāps uz pasaulslavenās koncertzāles “Musikverein” skatuves, sniedzot koncertu tās Brāmsa zālē – “Musikverein” otrajā lielākajā zālē ar 600 skatītāju vietām. Arī šosezon koncertzāle pulcēs tādus pasaules līmeņa māksliniekus kā Bomsori Kimu (Bomsori Kim), Klausu Makelu (Klaus Makela), Kirilu Geršteinu (Kirill Gerstein), Aleksandru Sitkovetskiju (Alexander Sitkovetsky), Tabeju Cimmermani (Tabea Zimmermann) un Kseniju Sidorovu.
Savos koncertos orķestra mūziķi atskaņos divus izcilus kamermūzikas darbus – Pētera Čaikovska stīgu sekstetu “Suvenīrs no Florences” un Džordža Enesku stīgu oktetu. Abas kompozīcijas ir stīgu skaņdarbu spožākās pērles, kurās nepieciešama ne tikai individuālā virtuozitāte, bet arī ārkārtīgi precīza orķestra saspēle.
Eiropas koncerttūrē dosies astoņi orķestra mūziķi, kuru vidū ir arī orķestra dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs, starptautiski atzītais jaunās paaudzes Latvijas vijolnieks Daniils Bulajevs. Viņš ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes Latvijas vijolniekiem, starptautisku konkursu laureāts un kamerorķestra “Davinspiro Camerata” dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs. Jau piecu gadu vecumā viņš debitēja kopā ar kamerorķestri, bet vēlāk uzstājies kā solists ar “Kremerata Baltica”, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, “Sinfonietta Rīga”, Lietuvas Nacionālo simfonisko orķestri un daudziem citiem kolektīviem Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā. Viņa jaunāko sasniegumu vidū ir Lielā mūzikas balva 2024 par Astora Pjacollas operitas “Maria de Buenos Aires” koncertuzvedumu un debijas albums “Daniil Bulayev: Enescu, Bloch, Ysaÿe”, kas nominēts balvai “Kilograms kultūras”. Daniils iekļauts arī “Classic FM” izlasē “30 Rising Stars 2025” (“30 uzlecošās zvaigznes 2025”). 2026. gadā Bulajevs kļuva par Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeistaru, kā arī Latvijas Radio 3 “Klasika” rezidences mākslinieku. Kopā ar “Davinspiro Camerata” turpina aktīvu koncertdarbību Latvijā un ārvalstīs, tostarp debitējot Vīnes “Musikverein” Brāmsa zālē.
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Tūrē kopā ar Bulajevu dosies vijolnieki Andrejs Jegorovs, Arina Bardova un Jevgenija Otroško, altisti Santa Lūcija Circene un Klinta Kluce, kā arī čellisti Maksims Skibickis un Katrīna Anna Rando.