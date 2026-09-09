Pēc CSDD datu noplūdes jau 2500 cilvēku prasa kompensācijas - visbiežāk ap 10 000 eiro
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir saņēmusi aptuveni 2500 ar kiberincidentu saistītus pieprasījumus par kompensācijām saistībā ar noplūdušajiem datiem, norādīja CSDD Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters.
Viņš skaidroja, ka CSDD uz dažādiem e-pastiem ir saņēmusi aptuveni 2500 pieprasījumu, uz kuriem CSDD individuāli ir atbildējusi, kā arī direkcija ir saņēmusi tikpat oficiālu iesniegumu ar elektronisku parakstu.
Pēc viņa teiktā, summas, kas tiek pieprasītas, visbiežāk ir ap 10 000 eiro.
Mālmeisters uzsvēra, ka kiberuzbrukuma izmeklēšana turpinās. Vienlaikus attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas, noteicošais būs Datu valsts inspekcijas lēmums, ar kuru tiktu konstatēta CSDD atbildība par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu.
Atbilstoši regulai fiziskā persona var saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka CSDD nav izpildījusi normatīvos noteiktos pienākumus un šā pārkāpuma rezultātā personai ir nodarīts kaitējums.
Viņš uzsvēra, ka patlaban kompensāciju pieprasīšana ir pāragra un klientus informēs par turpmākajiem soļiem. Vienlaikus CSDD turpina vērtēt papildu pasākumus, kurus iespējams īstenot, lai mazinātu iespējamo kaitējumu.
Jau ziņots, ka kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
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Pēc vairāku amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu.
Savukārt Ģenerālprokuratūrā sākta prokurora pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām.
Tāpat Valsts policija sākusi kriminālprocesu par kiberuzbrukumu CSDD.