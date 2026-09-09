Brīvprātīgi armijai nederēja, bet pēc gada iesauca: jaunieša ģimene neizpratnē par pretrunīgajiem mediķu atzinumiem
19 gadus vecs jaunietis pēc vidusskolas absolvēšanas savu pirmo pieaugušā dzīves gadu vēlējās saistīt ar armiju. Viņš brīvprātīgi pieteicās dienestam, taču medicīniskajā komisijā tika atzīts par tam nederīgu redzes problēmu dēļ. Pēc gada situācija negaidīti mainījās – jaunietis nejaušās atlases kārtībā tika iesaukts Valsts aizsardzības dienestā (VAD), un šoreiz mediķi atzina, ka viņa veselības stāvoklis dienestam ir atbilstošs. Divi atšķirīgi mediķu atzinumi ģimenē radījuši neizpratni – kā iespējams, ka veselības problēma, kuras dēļ jaunietis iepriekš armijai nederēja, pēc gada vairs nav šķērslis dienestam?
Kā Latvijas Televīzijas raidījumam “4. studija” stāsta jaunieša mamma, 2025. gadā dēls pats brīvprātīgi pieteicies dienestam un devies uz medicīnisko komisiju. Tur oftalmologs viņam konstatējis astigmātismu. Ģimenei tas bijis pārsteigums, jo līdz tam par šādu redzes problēmu nekas neesot liecinājis – jaunietis bija ieguvis arī autovadītāja apliecību.
Pēc pirmā atzinuma ģimene mēģinājusi noskaidrot, vai redzi iespējams koriģēt. Iegādāti dažādi redzes palīglīdzekļi, un jaunietis devies arī uz atkārtotu pārbaudi, taču mediķu secinājums palicis nemainīgs – dienestam viņš nederot. “Nu, ja neder, tad neder. Jādomā, ko darīt tālāk,” situāciju raksturo jaunieša mamma.
Militārā joma jaunieti tomēr turpināja interesēt. Tā kā viņš bija ieguvis pavāra kvalifikāciju, jaunietis atradis darbu kafejnīcā Ādažu militārajā bāzē, sācis īrēt dzīvokli un iegādājies automašīnu. “Var teikt, sāka pilnvērtīgu pieauguša cilvēka dzīvi,” stāsta mamma.
Situācija mainījās, kad jaunietis saņēma Aizsardzības ministrijas vēstuli – viņš bija izraudzīts Valsts aizsardzības dienestam nejaušās atlases kārtībā. Sākotnēji jaunietis uzskatījis, ka notikusi kļūda, jo tikai gadu iepriekš medicīniskajā komisijā viņš bija atzīts par dienestam nederīgu.
Viņš sazinājies ar atbildīgajām iestādēm, taču saņēmis norādi, ka medicīniskā pārbaude jāveic vēlreiz. Šoreiz rezultāts bijis pretējs – jaunietis atzīts par dienestam derīgu. “Pa 300 eiro tu deri, pa 600 tu nederēji,” ironizē jaunieša mamma, norādot uz atšķirīgo kompensācijas apmēru obligāti iesauktajiem un tiem, kuri dienestam piesakās brīvprātīgi.
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Ģimene arī vērsusies Aizsardzības ministrijā ar jautājumu, vai jaunieti nevarētu uzskatīt par brīvprātīgo, ņemot vērā, ka vēl pirms gada viņš pats bija izteicis vēlmi dienēt.
Aizsardzības ministrijā raidījumam skaidro, ka konkrētajā gadījumā jāņem vērā būtiska atšķirība – jaunietis sākotnēji bija brīvprātīgi pieteicies profesionālajam militārajam dienestam, nevis Valsts aizsardzības dienestam. “Tas, ka cilvēks veselības dēļ nav atzīts par piemērotu profesionālajam dienestam, automātiski nenozīmē, ka viņš nevar tikt atlasīts VAD. Ja persona veselības pārbaudi nav izturējusi konkrētam dienesta veidam, tas automātiski nenozīmē, ka tā nevar tikt vērtēta cita dienesta ietvaros,” skaidro ministrijā.
Tādēļ jaunietim pēc iesaukšanas VAD bija jāveic atkārtota veselības pārbaude.
Vienlaikus ministrijā atzīst, ka veselības kritēriji profesionālajam dienestam un Valsts aizsardzības dienestam ir ļoti līdzīgi. Līdz ar to saglabājas jautājums – kādēļ vienā medicīniskajā pārbaudē jaunietis tika atzīts par nederīgu, bet otrā ar to pašu redzes problēmu – par derīgu.
Ministrija skaidro, ka cilvēka veselības stāvoklis laika gaitā var mainīties un atsevišķas problēmas var uzlaboties.
Ģimene gan norāda, ka jaunieša gadījumā būtisks redzes uzlabojums būtu iespējams vienīgi pēc operācijas. Tā nav veikta un arī neesot plānota, jo ikdienā redzes traucējumi jaunietim būtiskas problēmas nerada.
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Aizsardzības ministrijā uzsver, ka gadījumos, kad radušās šaubas par medicīniskās komisijas atzinumu, pastāv lēmuma apstrīdēšanas iespēja. Tad atkārtoti tiek izvērtēti abu pārbaužu laikā iegūtie dati un pieņemts galīgais lēmums. Jaunietim bija dots mēnesis, lai lēmumu par atbilstību dienestam pārsūdzētu, taču viņš šo iespēju neizmantoja. Patlaban viņš kopā ar pārējiem iesauktajiem jau pilda karavīra pienākumus – apgūst disciplīnu, kaujas iemaņas un šaušanu, kā arī trenē fizisko sagatavotību.
“4. studija” vēlāk atkārtoti sazinājās ar jaunieša mammu, lai noskaidrotu, kā dēlam klājas dienestā un vai redzes problēmas tur liek par sevi manīt. Izrādījies, ka grūtības tomēr ir – tās īpaši jūtamas šaušanas apmācību laikā. Tādēļ jaunietim paredzēta padziļināta redzes pārbaude, lai beidzot noskaidrotu, vai viņa veselības stāvoklis patiešām ļauj turpināt dienestu.