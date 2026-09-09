Skultes dzelzceļa līnijā svētdien un pirmdien atsevišķu vilcienu reisiem būs mainīts kustības saraksts.
Sabiedrība
Šodien 12:29
Skultes līnijas pasažieriem jāņem vērā izmaiņas: divas dienas vilcieni kursēs citādi
Skultes dzelzceļa līnijā svētdien, 13. septembrī, un pirmdien, 14. septembrī, atsevišķiem vilcienu reisiem būs mainīts kustības saraksts, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Izmaiņas ieviestas VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) remontdarbu dēļ Lilastes dzelzceļa stacijā.
Maršrutā Skulte-Rīga svētdien, 13. septembrī, vilciens, kas plkst. 22.17 aties no Skultes, pienāks Rīgā piecas minūtes vēlāk nekā ierasts - plkst. 23.28.
Savukārt pirmdien, 14. septembrī, pirmais rīta vilciens no Skultes aties piecas minūtes agrāk - plkst. 4.42, bet no Carnikavas stacijas kursēs pēc ierastā grafika.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Jau ziņots, ka 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām.