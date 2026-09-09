Krievijas un Baltkrievijas dubultpilsoņiem Latvijā plāno liegt ieroču atļaujas
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien virzīšanai trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ieroču aprites likumā, kas paredz noteikt aizliegumu izsniegt ieroča atļaujas Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kā arī radīt tiesisku pamatu jau izsniegto atļauju anulēšanai.
Uz trešo lasījumu bija iesniegti tehniski grozījumi, un nekādas diskusijas par šo likumprojektu šodien komisijā nenotika.
Grozījumi paredz, ka šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju, glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju un ieroču kolekcijas atļauju aizliegts izsniegt fiziskajai personai, kura ir Latvijas pilsonis un vienlaikus arī Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis.
Likumprojekta pārejas noteikumi paredz, ka Latvijas pilsonim, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kas vienlaikus ir arī Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis, ir tiesības veikt šajā likumā atļauto ieroču apriti līdz 2026. gada 1. decembrim.
Grozījumi arī paredz, ka fiziskajai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu, vismaz 12 mēnešus ir reģistrētas ar šaušanas sportu saistītas sporta organizācijas biedrs un kurai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā, ir tiesības iegādāties vai glabāt ne vairāk kā 15 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, neskaitot šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas.
Tāpat grozījumi paredz, ka gāzes ieročus un signālieročus, kurus var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā, uzskata par šaujamieročiem un atkarībā no to tehniskajiem parametriem klasificē atbilstošā A, B vai C kategorijas apakšgrupā.