Drošības apsvērumu dēļ slēgta iebraukšana Skaņākalna dabas parkā.
Novadu ziņas
Šodien 11:52
Drošības apsvērumu dēļ slēgta iebraukšana Skaņākalna dabas parkā
Skaņākalna dabas parkā uz laiku pilnībā slēgta iebraukšana ar transportlīdzekļiem, informē parka administrācija.
Lēmums pieņemts drošības apsvērumu dēļ, jo ceļa segumā izveidojies iegruvums, kas var apdraudēt transportlīdzekļu un to vadītāju drošību. Apmeklētāji aicināti pagaidām neplānot iebraukšanu parkā ar automašīnu, līdz tiks sniegta turpmāka informācija par situāciju un iespējām atjaunot satiksmi.
Vienlaikus Skaņākalna dabas parks joprojām ir pieejams apmeklētājiem, kuri to vēlas apmeklēt kājām. Par izmaiņām un iebraukšanas atjaunošanu parka administrācija sola informēt savos sociālo tīklu kanālos.