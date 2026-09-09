Drošības apsvērumu dēļ slēgta iebraukšana Skaņākalna dabas parkā
Foto: Valmieras novads
Drošības apsvērumu dēļ slēgta iebraukšana Skaņākalna dabas parkā.
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Drošības apsvērumu dēļ slēgta iebraukšana Skaņākalna dabas parkā

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Skaņākalna dabas parkā uz laiku pilnībā slēgta iebraukšana ar transportlīdzekļiem, informē parka administrācija.

Drošības apsvērumu dēļ slēgta iebraukšana Skaņākal...

Lēmums pieņemts drošības apsvērumu dēļ, jo ceļa segumā izveidojies iegruvums, kas var apdraudēt transportlīdzekļu un to vadītāju drošību. Apmeklētāji aicināti pagaidām neplānot iebraukšanu parkā ar automašīnu, līdz tiks sniegta turpmāka informācija par situāciju un iespējām atjaunot satiksmi.

Vienlaikus Skaņākalna dabas parks joprojām ir pieejams apmeklētājiem, kuri to vēlas apmeklēt kājām. Par izmaiņām un iebraukšanas atjaunošanu parka administrācija sola informēt savos sociālo tīklu kanālos.

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