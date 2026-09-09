No 2027. gada 1. aprīļa Latvijā plānots ieviest jaunu un būtiski vienkāršotu nodokļu režīmu
Latvijā plānots atvieglot dzīvi tiem, kuri piepelnās, pasniedzot privātstundas, veicot manikīru mājās, palīdzot dārza darbos vai sniedzot citus nelielus pakalpojumus.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 8.septembrī, trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu nomaksas kārtību nelielas saimnieciskās darbības veicējiem. Izmaiņu mērķis ir mazināt administratīvo slogu cilvēkiem, kuri nelielā apjomā sniedz pakalpojumus vai pārdod preces citām fiziskām personām.
“Mūsu mērķis ir mazināt birokrātiju cilvēkiem, kuri nelielā apjomā veic saimniecisko darbību, vienlaikus saglabājot vienkāršu un caurskatāmu nodokļu nomaksas kārtību. Jaunais regulējums palīdzēs iznākt no pelēkās zonas un legāli veikt saimniecisko darbību, savukārt reģistrācijas un nodokļu administrēšanas procesi lielā mērā būs automatizēti,” norāda Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Grozījumi paredz, ka mazo saimniecisko darbību varēs veikt fiziskas personas, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 12 tūkstošus eiro, kuras pakalpojumus vai preces sniedz tikai citām fiziskām personām, nenodarbina darbiniekus un neveic citu saimniecisko darbību vienlaikus.
Jaunā kārtība paredzēs iespēju maksāt iesācēju mikrouzņēmumu nodokli 10 procentu apmērā no apgrozījuma. Nodokļa aprēķināšana un samaksa notiks, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Pamatojoties uz kredītiestādes sniegto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests uzskaitīs apgrozījumu un samaksāto nodokli, kā arī sagatavos nepieciešamo deklarāciju informāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
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Lai kļūtu par iesācēju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, personai būs jāatver saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, savukārt informācijas apmaiņu par reģistrāciju nodrošinās konta pakalpojuma sniedzējs sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu.
Plānots, ka jaunais regulējums būs īpaši piemērots cilvēkiem, kuri nelielā apjomā ikdienā sniedz dažādus pakalpojumus, piemēram, privātstundas, dārza darbus, skaistumkopšanas pakalpojumus vai citus pakalpojumus mājsaimniecībām. Tas ļaus šādu darbību veikt legāli un vienkāršoti, samazinot administratīvo slogu.
Šīs izmaiņas tiek skatītas vienlaikus ar saistītajiem grozījumiem likumos Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Par nodokļiem un nodevām. Likumprojekts paredz, ka jaunais regulējums stāsies spēkā 2027. gada 1. aprīlī. Pirms tam grozījumi vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.