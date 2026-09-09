Īpašs notikums Vidzemes slimnīcā: piedzimis šā gada 500. mazulis
5. septembrī plkst. 20.16 Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā pasaulē nāca šā gada 500. jaundzimušais. Par īpašo bērniņu kļuva puisēns Noa, kurš dzimstot svēra 4060 gramus un bija 54 centimetrus garš.
Laimīgie vecāki, mamma Signe un tētis Edgars, mazo Noa vedīs uz mājām Valmierā, kur viņu ar nepacietību jau gaida vecākais brālis Eliots Otto (4 gadi). Brālītis mazo Noa jau ir paspējis apskatīt videozvana laikā un ļoti gaida mājās, lai varētu kopīgi spēlēties un rūpēties par mazo brāli.
Vecāki stāsta, ka grūtniecība noritējusi ļoti labi, bet mazais Noa pasaulē nācis ar ķeizargrieziena operāciju, kas noritējusi ļoti veiksmīgi. Mamma Signe ar siltām atmiņām salīdzina šo pieredzi ar vecākā dēla dzimšanu: "Pirmais dēls Eliots Otto arī dzima Vidzemes slimnīcā Covid-19 laikā. Atceros, ka tas bija ļoti grūts periods tieši lielo ierobežojumu un vispārējās neziņas dēļ. Šoreiz viss bija pavisam citādi – mierīgi un atbalstoši."
Signe īpaši uzsver arī slimnīcas nodrošināto aprūpi: "Ļoti novērtēju, ka pēc dzemdībām visu nepieciešamo informāciju pastāstīja fizioterapeits, kā bērniņu pareizi celt, kā ģērbt un kā pareizi rūpēties par ķeizargrieziena brūci."
Raksturojot mazo jubilejas bērniņu, mamma smaidot teic, ka Noa ir mierīgs puika – pa dienu gardi guļ, bet citreiz naktīs mēdz arī paniķoties, un, ja gadās nokavēt ēdienreizi, tad viņa balsi dzirdot visi. Šobrīd ģimene ļoti gaida atgriešanos mājās, kur brālim būs brīvdienas un visi kopā varēs pakāpeniski apgūt jauno dienas ritmu.
Mazuļa ienākšanas brīdī rūpēs par mātes un bērna veselību piedalījās vecmāte Sanita Šatrovska, kā arī operāciju veica nodaļas virsārsts Gints Lapiņš un dakteris Oskars Leinerts.
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Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vecākā vecmāte Natālija Šaramigina: "500. bērniņa dzimšana mūsu nodaļai ik gadu ir skaists un nozīmīgs atskaites punkts. No sirds sveicam Signes un Edgara ģimeni ar mazā Noa ienākšanu pasaulē! Novēlam vecākiem izturību un mieru, jaunā dienas ritma ieiešanā, un lai mājās vienmēr valda mīlestība, bērnu smiekli un stipra veselība!"
Vidzemes slimnīcas kolektīvs pievienojas sveicieniem un novēl jaunajai ģimenei daudz skaistu un mīlestības pilnu kopābūšanas mirkļu!