Vai Latvija tiešām nespēj sevi pabarot? Baltkrievijas "pētnieku" šokējošie "fakti"
Baltkrievijas valsts mediji izplatījuši apgalvojumu, ka vietējā ražošana nodrošina Latviju ar pārtiku tikai par 27%. Kā ierasts, runa ir par manipulācijām ar skaitļiem un faktu sagrozīšanu.
"Latvijas lauksaimniecība nodrošina valsti ar pārtiku mazāk nekā par trešdaļu. Šādi dati ietverti Zemkopības ministrijas izstrādātajā nozares attīstības plānā līdz 2036. gadam," apgalvo Baltkrievijas oficiālie mediji.
Interesanti, ka šāds dokuments patiešām pastāv un tajā tiešām ir minēts skaitlis 27%. Pēc Latvijas Zemkopības ministrijas aprēķiniem, tāds ir Latvijā ražoto pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā valstī. Dokumenta pareizais nosaukums ir “Rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam”.
Bet vai tie 27% nozīmē, ka Latvija ražo tik maz pārtikas? Protams, ka ne.
Latvija ir daļa no Eiropas vienotā tirgus. Ievērojama daļa valstī saražotās lauksaimniecības produkcijas tiek eksportēta, savukārt vienlaikus Latvija importē cita veida pārtiku un gatavos produktus. Tāpēc importa pārtikas klātbūtne veikalu plauktos pati par sevi nepierāda, ka valsts būtu zaudējusi spēju ražot pārtiku.
Starp citu, Zemkopības ministrijas oficiālajos materiālos ir tieši norādīts uz strukturālām problēmām: patēriņā dominē imports. Turklāt Latvija ražo un eksportē ievērojamus lauksaimniecības izejvielu apjomus, taču nepietiekami pārstrādā tos produktos ar augstāku pievienoto vērtību. Tādas ir demokrātijas priekšrocības – par problēmām runā atklāti, nevis paslauka tās zem paklāja, kā tas ierasts valstīs ar gadu desmitiem nemainīgu vadību.
Imports nenozīmē ražošanas neesamību
Par Baltkrievijas propagandas apgalvojumiem saistībā ar Latvijas lauksaimniecību ieinteresējās arī neatkarīgais “Baltkrievijas pētniecības centrs”.
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"Liels importa īpatsvars pats par sevi nenozīmē, ka Latvija nespēj pabarot savus iedzīvotājus. Valsts vienlaikus eksportē ievērojamus pašas saražoto pārtikas izejvielu apjomus un importē gatavos produktus. Piemēram, tā var pārdot uz ārzemēm graudus un svaigpienu, bet iepirkt makaronus, sieru un jogurtus," norāda neatkarīgie žurnālisti.
Šī atšķirība labi redzama graudu piemērā. 2025. gadā Latvijā novāca 3,2 miljonus tonnu graudaugu, savukārt iekšējais patēriņš bija 0,9 miljoni tonnu. Tātad valsts saražo vairāk nekā trīs reizes vairāk graudu nekā pati patērē: pašnodrošinājuma līmenis sasniedz 344%. Lielāko daļu graudu Latvija pārdod ārvalstīs.
Arī piena un piena produktu ražošana pārsniedz iekšējās vajadzības. Latvija saražoja 978,7 tūkstošus tonnu, bet patēriņš bija 731,3 tūkstoši tonnu. Pašnodrošinājuma līmenis ir aptuveni 134%. Turklāt valsts šo produkciju eksportē vairāk nekā importē.
Vēl augstāks rādītājs ir olām un olu produktiem. Ražošanas apjoms bija līdzvērtīgs 966,1 miljonam olu, savukārt iekšējais patēriņš – 510,5 miljoniem. Tādējādi Latvija nodrošina 189% savu vajadzību, bet eksports aptuveni divas reizes pārsniedz importu.
Ar gaļu situācija ir citāda. Kopumā cūkgaļas, liellopu gaļas, putnu gaļas, aitas un kazas gaļas ražošana sasniedza 90,1 tūkstoti tonnu, bet iekšējais patēriņš – 158,2 tūkstošus tonnu. Tas atbilst aptuveni 57% pašnodrošinājuma līmenim. Vienlaikus rādītāji būtiski atšķiras atkarībā no gaļas veida. Liellopu gaļu Latvija saražo 162% apmērā no iekšējām vajadzībām, putnu gaļu – 57%, bet cūkgaļu – 44%.
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Saimniecību skaita samazināšanās
Baltkrievijas propagandistu materiālā tiek runāts arī par Latvijas lauksaimniecības “iznīcināšanu”, kurā esot vainojama ES. Kā pierādījums tiek minēts lauku saimniecību skaita samazinājums pēdējos gados.
Tā patiešām ir – saimniecību skaits samazinās, taču tās, kas turpina darbu, kļūst lielākas. Šis process jau sen notiek visā Eiropā, un pašreizējos apstākļos, kad nepārtraukti pieaug darba ražīgums un lauksaimnieciskā ražošana kļūst arvien sarežģītāka, tas ir likumsakarīgi.
It kā “iznīcināta” lauksaimniecība ražo arvien vairāk
Īpaši slikti tēze par lauksaimniecības iznīcināšanu Latvijā saskan ar graudaugu ražošanas statistiku. 2004. gadā Latvijā tika novākts aptuveni 1,06 miljoni tonnu graudu, 2015. gadā – vairāk nekā 3 miljoni tonnu, 2020. gadā – gandrīz 3,5 miljoni tonnu, 2024. gadā – aptuveni 3,15 miljoni tonnu, bet 2025. gadā – gandrīz 3,2 miljoni tonnu. Tādējādi divu desmitgažu laikā graudu ražošana pieaugusi aptuveni trīs reizes. Kāda gan te “iznīcināšana”?
2025. gadā Latvijā saražoja 978,7 tūkstošus tonnu svaigpiena, kas ir par 1,8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidējais izslaukums no vienas govs pieauga par 5,3% un sasniedza 8675 kilogramus.
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Olu ražošana palielinājās par 12,5%, sasniedzot 966,1 miljonu olu. Cūkgaļas ražošana pieauga par 1,9%, bet putnu gaļas – par 1,6%. Savukārt liellopu gaļas ražošana samazinājās par 9,4%, bet kopējais gaļas ražošanas apjoms – par 0,5%.
Arī piena pārstrādē Latvijā gada laikā reģistrēts pieaugums: pārdošanai paredzētās piena produkcijas ražošana palielinājās par 9,6%, sviesta – par 15,7%, siera – par 12,9%, bet skābpiena produktu – par 13,8%.
Kopējais lauksaimniecības produkcijas fiziskais apjoms 2025. gadā palielinājās par 1,7%. Augkopībā pieaugums bija 5,8%, savukārt lopkopībā reģistrēts kritums par 4,5%.
Jā, viss nebūt nav tik rožaini. Taču pie tā nav vainojama Brisele, kuras komisāri naktīs slepus dedzina Latvijas zemnieku saimniecības, bet gan tirgus un pasaules ekonomiskā konjunktūra.
Skabarga cita acī
Ir savā ziņā amizanti vērot, kā autoritāras valstis, izmantojot demokrātisko valstu atklātību, cenšas sevi parādīt vislabākajā gaismā, stāstot par normālu valstu problēmām, kuras neviens nemaz nemēģina slēpt.
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Jā, Latvijas lauksaimniecībā ir daudz problēmu, taču tās vismaz tiek mēģināts risināt. Mūsu Ahilleja papēdis ir zemais darba ražīgums salīdzinājumā ar vadošajām Eiropas valstīm, kā arī pārāk lielais eksporta īpatsvars ar zemu pievienoto vērtību. Vismaz tā uzskata pašreizējā Latvijas Zemkopības ministrija. Tā ne tikai konstatē problēmas, bet arī piedāvā risinājumus.
Lai nu kā, objektīvie rādītāji liecina, ka attīstība notiek un par nekādu valsts lauksaimniecības “iznīcināšanu” nevar būt ne runas.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Vai Latvija tiešām nespēj sevi pabarot?" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.