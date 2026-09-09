Saeimā virza būtiskas izmaiņas: Valsts aizsardzības dienestam varēs pieteikties jau no 17 gadu vecuma
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien virzīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz, ka Valsts aizsardzības dienestam (VAD) brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma.
Nekādas būtiskas diskusijas par šiem grozījumiem likumā šodien nenotika. Plānots, ka Saeima par šiem grozījumiem lems ceturtdien.
Viena no būtiskākajām izmaiņām nodrošina tiesības veikt priekšreģistrāciju un brīvprātīgi pieteikties dienestam tiem 17 gadus veciem pilsoņiem, kuri 18 gadu vecumu sasniegs ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma.
Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas.
Tāpat likumprojekts ievieš lielāku elastību dienesta gaitā, ļaujot brīvprātīgajiem līdz veselības pārbaužu pabeigšanai mainīt izvēlēto dienesta veidu. Savukārt tiem karavīriem, kuri jau pilda dienestu Zemessardzē vai augstskolu studentu rezerves virsnieka programmā, tiek piešķirtas tiesības pirmajā mācību gadā brīvprātīgi pāriet uz 11 mēnešu dienestu.
Turpmāk no VAD tiks atbrīvoti tie zemessargi, kuri jau ir piedalījušies starptautiskajās militārajās operācijās, lai izvairītos no tādu karavīru iesaukšanas, kuru militārā pieredze un prasmes pārsniedz VAD apmācības programmā paredzēto līmeni.
Dienesta efektivitātes paaugstināšanai un tiesisko risku mazināšanai tiek mainīts arī maksimālais vecums, līdz kuram svarīgu iemeslu dēļ var atlikt VAD izpildi, samazinot to no 26 līdz 24 gadiem.
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Būtiski pilnveidots sociālo garantiju un kompensāciju mehānisms, īpašu vērību veltot ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem tiks kompensēti ceļa izdevumi ne tikai ierodoties Latvijā, bet arī atgriežoties mītnes zemē pēc dienesta beigām, kā arī tiks segti dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumi obligāto veselības pārbaužu laikā.
Tāpat tiek sakārtots atvaļinājumu jautājums tiem karavīriem, kuri pēc VAD pabeigšanas nolemj turpināt karjeru profesionālajā dienestā, nosakot, ka VAD nodienētais laiks tiek ieskaitīts kopējā termiņā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu.
Aizsardzības ministrija informē, ka jaunieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem var pieteikties VAD, lai to sāktu 2027. gada janvārī vai jūlijā. 2027. gadā 11 mēnešu ilgajā dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos iespējams uzņemt līdz 2800 personām, piecu gadu dienestā Zemessardzē - līdz 600 personām, savukārt piecu gadu rezerves virsnieka programmā - līdz 100 personām ziemas iesaukumā.