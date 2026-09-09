Šausmas Rīgas dārza mājiņās: viena sieviete mirusi, otrai nokosta daļa auss
Šā gada augustā Rīgā, Latgales priekšpilsētā, dārza mājiņā tika atrasta mirusi sieviete. Turpat blakus citā mājiņā bija izdarīts noziegums pret vēl kādu iedzīvotāju – viņai bija nokosta daļa no auss. Aizdomās par šiem noziegumiem Valsts policijas likumsargi aizturēja iepriekš sodītu vīrieti, un viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
17. augustā Valsts policija saņēma izsaukumu uz Rīgu, Latgales priekšpilsētu, par sievietes iespējamu slepkavību, kas izdarīta pamestā dārza mājiņā. Ierodoties notikuma vietā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi notikuma vietā konstatēja 1976. gadā dzimušas sievietes līķi. Turpat dārza mājiņā aizdomās par slepkavību policisti aizturēja 1992. gadā dzimušu vīrieti.
Policisti ieguva informāciju, ka noziegums izdarīts, vairākām personām kopīgi lietojot alkoholiskos dzērienus. Starp sievieti un vīrieti bija izcēlies konflikts, kura laikā viņš savu paziņu piekāvis, pēc kā iestājusies viņas nāve.
Skaidrojot notikušā apstākļus, policisti ieguva informāciju, ka tajā pašā datumā, neilgi pirms minētās slepkavības, 1992. gadā dzimušais vīrietis bija izdarījis noziegumu arī pret savu 1985. gadā dzimušo dzīvesbiedri. Proti, vīrietis sadzīviska strīda laikā viņai nokoda daļu no auss. Pēc notikušā cietusī sieviete bija devusies uz citu mikrorajonu, kur policisti viņu atrada un izsauca mediķus.
Saistībā ar notikušo pret vīrieti uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 125. panta trešo daļu – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 126. panta otrās daļas septīto punktu – par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu personai, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis pastāvīgās intīmās attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
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Aizdomās turētais vīrietis jau iepriekš vairākas reizes sodīts par noziegumiem, kas vērsti pret personas dzīvību un veselību un par mantiskiem noziegumiem.
19. augustā tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.