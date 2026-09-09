Nedēļas nogalē gaidāms īslaicīgs lietus un mērena temperatūra.
Sabiedrība
Šodien 09:38
Ceturtdien laikapstākļi krasi mainīsies - gaidāms lietus un ievērojami zemāka temperatūra
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mēreni silts laiks un daudzviet īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdiena būs ievērojami vēsāka nekā trešdiena - gan naktī, gan dienā gaidāmi +12..+18 grādi. Palaikam līs, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes. Valsts rietumu un centrālajā daļā dienvidrietumu vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, Dienvidkurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.
Piektdien un sestdien palaikam spīdēs saule un vietām īslaicīgi līs, svētdiena varētu būt lietaināka. Vējam mēreni pūšot no rietumu puses, maksimālā temperatūra būs +15..+20 grādi, naktīs termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz +6..+8 grādiem.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un palaikam iespējams lietus.