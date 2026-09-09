Rušonas ezerā ieplūdusi ķīmiska viela – glābēji steidz ierobežot tās izplatīšanos
Foto: LETA
Rušonas ezerā ieplūdusi kāda ķīmiska viela.
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Rušonas ezerā ieplūdusi ķīmiska viela - glābēji steidz ierobežot tās izplatīšanos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Otrdien Rušonas ezerā ieplūdusi kāda ķīmiska viela, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Rušonas ezerā ieplūdusi ķīmiska viela – glābēji st...

Otrdien ap 15.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Preiļu novadu, kur Rušonas ezera krastā bija noplūdusi ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā uzstādīja absorbējošās bonas, lai ierobežotu ķīmiskās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to.

Ap plkst. 17 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza, bet darbus turpināja Valsts vides dienesta darbinieki.

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