“Šo lēmumu Latvija gaidījusi gadiem.” Darba devēji slavē dabaszinātņu eksāmena ieviešanu 9. klasē
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atzinīgi vērtē 8. septembra valdības lēmumu apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītos priekšlikumus izglītības sistēmas pilnveidei. Īpaši nozīmīgs ir lēmums jau 2026./2027. mācību gadā 9. klasē ieviest centralizēto eksāmenu dabaszinātnēs – jautājumu, par kura nepieciešamību diskutēts un kura ieviešana atlikta jau astoņus gadus.
LDDK vairākkārt aicinājusi valdību šo lēmumu vairs neatlikt. Darba devēji neprasa vairāk eksāmenu – Latvijai ir nepieciešama kvalitatīvāka izglītība un objektīvs skolēnu zināšanu novērtējums. Dabaszinību eksāmens ir instruments, kas ļaus skaidrāk redzēt skolēnu zināšanu līmeni, savlaicīgi identificēt problēmas un mērķtiecīgāk stiprināt dabaszinātņu apguvi.
8. septembrī publiskotie OECD PISA 2025 rezultāti skaidri parāda, kāpēc izglītības kvalitātes stiprināšanu vairs nevar atlikt. Latvijas skolēnu rezultāti kopš 2022. gada ir būtiski pasliktinājušies visās trīs vērtētajās jomās – dabaszinātnēs rezultāts samazinājies par 25 punktiem līdz 468 punktiem, matemātikā par 23 punktiem līdz 460 punktiem, savukārt lasīšanā jeb tekstpratībā – par 45 punktiem līdz 430 punktiem. Visās trīs jomās Latvijas skolēnu sniegums ir zemākais kopš Latvijas dalības OECD PISA pētījumā.
“Priecājamies, ka pēc ilgstošām diskusijām valdība beidzot ir spērusi nozīmīgu soli un pieņēmusi lēmumu, kuru Latvija gaidījusi gadiem. Vakar publiskotie izglītības rezultāti vairs neatstāj vietu diskusijai par to, vai izglītības kvalitātē pastāv problēmas, ir jāsāk rīkoties. Eksāmens pats par sevi zināšanas neuzlabos, taču bez objektīva mērījuma nevaram precīzi redzēt problēmas, izvērtēt progresu un mērķtiecīgi uzlabot izglītības kvalitāti,” norāda LDDK prezidents Andris Bite.
Latvija nevar vienlaikus izvirzīt ambiciozus mērķus ekonomikas izaugsmei, produktivitātes celšanai un augstas pievienotās vērtības nozaru attīstībai, bet nepietiekami stiprināt zināšanas un prasmes, uz kurām šāda ekonomika balstās. Spēcīgas zināšanas dabaszinātnēs un matemātikā ir priekšnoteikums gan STEM izglītības attīstībai, gan Latvijas uzņēmumu nākotnes konkurētspējai.
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LDDK atbalsta arī pārējos valdībā apstiprinātos izglītības un zinātnes ministres virzītos priekšlikumus, kas vērsti uz izglītības sistēmas pilnveidi. Būtiski ir turpināt konsekventi pieņemt un īstenot lēmumus, kas stiprina izglītības kvalitāti, dod skolām un skolēniem skaidrus nosacījumus un ļauj sistēmas rezultātus vērtēt pēc sasniegtā, nevis tikai izvirzītajiem mērķiem.
Pieņemtie lēmumi ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā. Tagad svarīgākais ir nodrošināt to kvalitatīvu īstenošanu un panākt, lai skolēnu zināšanu novērtējums kļūtu par pamatu konkrētiem uzlabojumiem izglītības sistēmā.