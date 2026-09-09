“Šāds temps Latvijā nav bijis.” Kulbergs vērtē savas valdības pirmās 100 dienas
Nesen pirmās 100 dienas premjera amatā pavadījušais Andris Kulbergs (AS) savas valdības darba tempu vērtē kā Latvijā nebijušu.
Politiķis šorīt intervijā TV3 sprieda, ka valdības darba temps esot nebijis, ko apliecinot biežākas valdības sēdes, vienlaikus neesot iespējams izdarīt visu, ko no valdības gaida cilvēki.
Kulbergs uzskata, ka viņa valdība esot daudz izdarījusi pretgaisa aizsardzības stiprināšanā, jo droni vairs nekrītot zemē Latvijā. Salīdzinājumā ar pavasari droni gan arī krietni retāk ir ielidojuši Latvijas gaisa telpā, attiecīgi retāk ir bijusi nepieciešama kāda rīcība. Kā otru lielo darbu politiķis nosauca gatavošanos Saeimas vēlēšanu drošai norisei.
Premjers sprieda, ka viņa darba laikā dažādu risināmu krīžu bijis daudz. Viņš novērojis, ka visādas krīzes vadības iestādes Latvijā ir izveidotas, tām piešķirti miljoni, bet krīzēm gatavi neesam.
Runājot par budžeta jautājumiem, Kulbergs solīja, ka budžeta iestrādes viņa valdība sagatavos. Viņš vēlas, lai tiktu atrasti veidi, kā budžetam nopelnīt naudu. Paralēli gan jādomā arī par tēriņu griešanu, bet tas nedrīkstot būt vienīgais darba virziens.
Savukārt vērtējot pamanāmās nesaskaņas valdībā, Kulbergs izteicās, ka darīt lietas priekšvēlēšanu laikā esot ļoti sarežģīti, jo katrs grib izpatikt vēlētājiem. Daļa asumu starp partijām esot dabīga reakcija, kad partijas redz savus reitingus. Viņu gan neapmierina, ka priekšvēlēšanu laikā partijas dažkārt mēdzot atkāpties no principa "vīrs un vārds" un mēģina pārskatīt iepriekš panāktas vienošanās.
Darbaspēka migrācijas jomā, pēc Kulberga vārdiem, regulējumam jābūt tādam, kā darbinieki var iebraukt Latvijā uz līguma laiku, bet pēc tā beigām ir jādodas prom un nevar šurp "atvilkt radus". Savukārt šāda darbaspēka piesaiste varot notikt plašā profesiju spektrā, arī lauksaimniecībā un celtniecībā.