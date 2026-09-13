Garīdznieki un baznīcu pārstāvji 15. Saeimas vēlēšanu sarakstos
15. Saeimas vēlēšanās startēs arī vairāki ar baznīcu un draudzēm cieši saistīti deputātu kandidāti – gan garīdznieki un augstāko teoloģisko izglītību ieguvuši cilvēki, gan ļaudis, kuri aktīvi darbojas reliģiskajās kopienās. Jauns.lv skaidro reliģisko sastāvdaļu Saeimas vēlēšanu sarakstos.
Satversmes 99. pants nosaka: “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts,” bet tas nenozīmē, ka garīdzniekiem un reliģisko organizāciju pārstāvjiem ir aizliegts strādāt valsts pārvaldē vai ieņemt vēlētus amatus. Garīdznieki un teologi bijuši pārstāvēti gan starpkaru Latvijas parlamentā, gan arī pēc valsts neatkarības atjaunošanas.
Starpkaru Latvijas parlamentā īpašu lomu spēlēja tādi katoļu priesteri kā Jāzeps Rancāns un Francis Trasuns, luterāņu mācītāji Visvaldis Sanders, Kārlis Irbe, Teodors Grīnbergs un Kārlis Beldavs, kā arī citi. Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas redzami politiķi bija luterāņu mācītāji Andris Grots, Modris Plāte, Jānis Šmits un Aida Prēdele. Pašlaik Saeimas deputāts ir harizmātiskās draudzes “Kristus pasaulei” dibinātājs un vecākais mācītājs Mārcis Jencītis (“Latvija pirmajā vietā”), kurš uz15. Saeimu vairs nekandidēs, jo viņam “mācītāja kalpošana ir pirmajā vietā”.
Mācītāji tēmē uz Saeimas “kanceli”
* Viens no redzamākajiem mūsdienu Latvijas garīdzniekiem-politiķiem ir pašreizējais Rīgas domnieks, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs Ainars Baštiks (“Latvija pirmajā vietā”), kurš iepriekš bijis arī Saeimas deputāts un bērnu un ģimenes lietu ministrs. Arī uz15. Saeimu viņš startē no “Latvija pirmajā vietā” Rīgas saraksta kā trešais numurs. Ainars Baštiks pirmo reizi par Saeimas deputātu tika ievēlēts jau 2002. gadā no toreizējā Aināra Šlesera kārtējā politiskā projekta – Latvijas pirmās partijas, ko dēvēja arī par “mācītāju partiju”.
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* Vidzemē ar 22. numuru no Nacionālās apvienības uz Saeimu startē bijušais Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskaps emeritus (pensijā) Pāvils Brūvers. Viņam šis nav pirmais starts uz vēlētu amatu (pērn viņš arī no Nacionālās apvienības startēja uz Mārupes novada domi, bet netika ievēlēts).
* Jaunās konservatīvās partijas Latgales saraksta līderis ir kādreizējais Liepājas Svētā Dominika draudzes prāvests un Svētā Dominika klostera priekšnieks, kā arī Latvijas armijas kapelāns Pēteris Aglonietis. Viņš nācis no kuplas latgaļu katoļu dzimtas, kuras četri brāļi kļuvuši par garīdzniekiem. Pēteris Aglonietis 1993. gadā absolvējis Pāvesta teoloģijas akadēmiju Krakovā (Polija), iegūstot teoloģijas maģistra grādu, bet 2005. gadā Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu pedagoģijā. Par garīdznieku viņš tika ordinēts 1992. gadā, bet vēlāk garīdznieka amatu atstājis un kļuvis par Valsts probācijas dienesta vecāko speciālistu. Savulaik viņš no konservatīvajiem arī ticis ievēlēts par Rīgas domes deputātu. Par katoļu garīdznieku viņš gan vairs nevar kalpot, jo pievērsās laicīgajai dzīvei un apprecējās.
Bez garīdznieka pieredzes, bet ar teoloģisku izglītību
Uz 15. Saeimu startē arī citi ar teoloģiju vai baznīcas dzīvi cieši saistīti cilvēki, kuriem gan nav priesterības pieredze:
* Nacionālās apvienības Rīgas saraksta piektais numurs ir pašreizējais Saeimas deputāts, mūziķis – kontrabasists Jurģis Klotiņš, kurš ieņem valdes locekļa amatus vairākos luterāņu Baznīcas nodibinājumos - Baznīcu nakts fondā, Lestenes baznīcas atjaunošanas fondā un garīgās un kultūras centrā “Griezes pastorāts”.
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* Bet “Mēs mainām noteikumus” Rīgas sarakstā ar 12. numuru kandidē luterāņu Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzes padomes loceklis Rūdolfs Sauja. Savukārt “Mēs mainām noteikumus” Latgales saraksta otrais numurs ir Janīna Kursīte (nejaukt ar pazīstamo literatūrzinātnieci Janīnu Kursīti-Pakuli), kura ir Latvijas Romas katoļu Baznīcas izveidotā labdarības un sociālā atbalsta organizācijas “Caritas Latvija” Latgales koordinatore.
* Toties no Apvienotā saraksta Kurzemes listes ar 2. numuru startē pašreizējās Saeimas priekšsēdētājas biedre Linda Matisone, kura kā vienu no saviem amatiem norādījusi - Liepājas Svētās Annas luterāņu draudzes padomes locekle.
* No Jaunās konservatīvās partijas Rīgas saraksta kā astotā startē bijusī Saeimas deputāte, dzejniece Eva Mārtuža, kura ieguvusi teoloģijas doktora zinātnisko grādu, bet savā ticības dzīvē nav saistīta ar kristietību, bet gan dievturību. Viņa ir izdevuma “Dievturu Vēstnesis” redaktore.
Dieva gaisma vēlēšanu sarakstos
Reliģijas jautājumi 2026. gada Saeimas vēlēšanu programmās nav plaši pārstāvēti, bet atsevišķos konservatīvajos sarakstos kristietība ir ļoti skaidri ierakstīta politiskajā piedāvājumā.
* “Latvija pirmajā vietā” (LPV) – visizteiktākā kristietības klātbūtne. Programmas sākumā partija norāda, ka iestājas par kristīgajām vērtībām un dabisku ģimeni kā sabiedrības pamatu. Atsevišķa programmas sadaļa nosaukta “Ģimeņu atbalsts un kristīgās vērtības”. Tajā partija ģimeni, bērnu dzimstību un kristīgās un cilvēciskās vērtības nosauc par savām pamatvērtībām. Vēl konkrētāk Satversmē tiek solīts nostiprināt “dabiskas ģimenes” definīciju, kur tēvs ir vīrietis un māte – sieviete. Tāpat LPV programmā teikts: “Sagādāsim valsts līdzfinansējumu Latvijas dievnamu atjaunošanai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.”
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* Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) kristietība ir kā viena no politikas vērtību bāzēm. Programmas ievadā teikts, ka ZZS īstenos politiku, kas balstīta uz tradicionālajām, latviskajām un kristīgajām vērtībām, kā arī uzsvērta “reģionu kultūras infrastruktūras noturība (bibliotēkas, kultūras nami), sakrālā un nemateriālā mantojuma saglabāšana.”
* Arī Gobzema saraksts kristietību programmā izceļ diezgan nepārprotami. Programmā teikts, ka Latvijas kultūras, valodas un identitātes pamatā ir kristīgās un tradicionālās Eiropas vērtības. Partija sola šīs vērtības sargāt un nodot nākamajām paaudzēm, vienlaikus iestājoties pret mūsdienu sociālajiem eksperimentiem un ideoloģijām, kas, tās ieskatā, šķeļ sabiedrību.
* “Austošā saule Latvijai” (ASL) uzsver tradicionālās vērtības, bet programmas centrā nav tiešas atsauces uz Dievu vai kristietību. Viens no interesantākajiem ASL programmas punktiem ir apņemšanās “nepieļaut islāmisma izplatīšanos”. Problēma ir tā, ka programmā nav pietiekami skaidri paskaidrots, kas tieši tiek saprasts ar “islāmismu” un kādi konkrēti praktiskie pasākumi vai likumu grozījumi būtu nepieciešami šī mērķa īstenošanai.
* Nacionālās apvienības programma ir izteikti nacionāla un konservatīva, taču kristietība nav izcelta tādā pašā veidā kā LPV vai ZZS programmās. Bet uzsvars uz to ir: “Stiprināsim Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmu.”