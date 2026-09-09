Trešdiena būs vasarīgi silta un vējaina.
Sabiedrība
Šodien 07:00
Trešdien Latvijā gaidāms vasarīgs siltums, taču vietām pārsteigs arī negaiss
Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+27 grādiem, vien dažviet Kurzemes piekrastē tā nepārsniegs +20 grādus, prognozē sinoptiķi.
Diena būs visai saulaina, mākoņaināka Kurzemē. Vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss.
Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē, negaisa laikā iespējamas lielākas brāzmas.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Dienvidu vējš kļūs mēreni stiprs un brāzmās sasniegs 13 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra +26 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1002 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1009 hektopaskāliem Latgalē.