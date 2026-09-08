Virs Lielvārdes trokšņos. Gaisa spēki aicina nesatraukties par nakts treniņlidojumiem
Foto: Ieva Leiniša/LETA
NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas lidmašīna jeb AWACS gaisa kuģis "E-3A" Lielvārdes bāzē.
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Virs Lielvārdes trokšņos. Gaisa spēki aicina nesatraukties par nakts treniņlidojumiem

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Jauns.lv/LETA

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Otrdien virs Lielvārdes notiks Gaisa spēku lidaparātu nakts treniņlidojumi, paziņoja Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkos.

Virs Lielvārdes trokšņos. Gaisa spēki aicina nesat...

Iedzīvotājus aicina nesatraukties un būt saprotošiem pret notiekošajiem lidojumiem. 

Lielvārdes lidlauks ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāze Ogres novada Rembates pagastā, 7 km uz ziemeļiem no Lielvārdes.

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