NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas lidmašīna jeb AWACS gaisa kuģis "E-3A" Lielvārdes bāzē.
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Šodien 22:30
Virs Lielvārdes trokšņos. Gaisa spēki aicina nesatraukties par nakts treniņlidojumiem
Otrdien virs Lielvārdes notiks Gaisa spēku lidaparātu nakts treniņlidojumi, paziņoja Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkos.
Iedzīvotājus aicina nesatraukties un būt saprotošiem pret notiekošajiem lidojumiem.
Lielvārdes lidlauks ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāze Ogres novada Rembates pagastā, 7 km uz ziemeļiem no Lielvārdes.