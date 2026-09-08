Rīgas domei būs jāskaidrojas par 300 000 eiro "LinkedIn" iepirkumu
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi Rīgas domei skaidrojumu par 300 000 eiro "LinkedIn" iepirkumu, pavēstīja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara (AS) padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Mudrīte Grundule.
VARAM ir vērsusies pie Rīgas pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga (P), pieprasot skaidrojumu par Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras izsludināto iepirkumu "LinkedIn stratēģija un reklāmas pakalpojumi". Tā paredzamā līgumcena ir 300 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Tavars norāda, ka līdz šim kā ministrs ir izvairījies apšaubīt pašvaldību funkciju izpildes tēriņu pamatojumu, tomēr 300 000 eiro publiskās naudas komunikācijas pakalpojumiem "LinkedIn" profilam ir būtiska summa, kur nepieciešams papildu skaidrojums.
"Sabiedrībai ir tiesības saņemt skaidru pamatojumu, kāpēc šāds iepirkums ir nepieciešams, kādi rezultāti ar to tiks sasniegti un vai izvēlētais risinājums ir samērīgs," norāda Tavars.
VARAM vēlas pārliecināties par iepirkuma nepieciešamību, samērīgumu un atbilstību pašvaldības kompetencei un publisko līdzekļu lietderīgas izmantošanas principiem. Ministrija Rīgas domei pieprasa sniegt skaidrojumu, kādas sabiedrības intereses tiks īstenotas, ja minētā iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī sniegt skaidrojumu, vai pašvaldība ir vērtējusi iepirkuma paredzamo līgumcenu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.
Tāpat Rīgas domei pieprasīts informēt, kādu apsvērumu dēļ iepirkums ir objektīvi nepieciešams un minētais pakalpojums nav nodrošināms pašvaldībā, proti, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras Investīciju pārvaldes kompetencē.
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Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā liecina, ka iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 6. oktobris, bet līguma darbības termiņš paredzēts 24 mēneši. Iepirkuma dokumentācijā teikts, ka līgums tiks slēgts uz 24 mēnešiem vai līdz līguma summas izlietojumam, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.
Rīgas mērs sociālajos medijos vēsta, ka ir iepazinies ar informāciju par izsludināto pakalpojumu iepirkumu un aicinājis to apturēt, kā arī sniegt skaidrojumu par tā nepieciešamību, pamatojumu un izvirzītajām prasībām. "Rīgas vārds ir jānes pasaulē, un mums ir jāstāsta par pilsētu un tās iespējām, taču tas jādara saimnieciski atbildīgā un izdevīgā veidā, rūpīgi izvērtējot katru izdevumu," pauž politiķis.