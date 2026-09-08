Ar “Noras mājas” pasākumiem svinēs rakstnieces Noras Ikstenas dzīvi
No 12. līdz 17. oktobrim Rīgā – Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas “Prokrastinācija un radīšana” telpās Rīgā, Mārstaļu ielā 6 un Ikšķilē norisināsies rakstniecei Norai Ikstenai veltīta notikumu nedēļa “Noras māja”.
Rakstniece Nora Ikstena pēc smagas slimības mūžībā devās šā gada 4. janvārī. 15. oktobrī būtu bijusi viņas 57. dzimšanas diena.
“Noras māja” būs sešas dienas, kurās caur literatūru, mūziku, kino, sarunām, atmiņām un satikšanos turpināsies Noras Ikstenas dzīves svinēšana. Nedēļas kulminācijā, 17. oktobrī, Ikšķilē durvis vērs Noras māja, bet Ikšķiles pilsētas bibliotēkā tiks atklāta Noras Ikstenas lasītava.
Māja ir vieta, kur atgriezties. Tā ir vieta, kur glabājas stāsti un atmiņas, kur mīt cilvēka klātbūtnes nospiedumi un lietas, kas reiz bijušas ikdiena. “Noras māja” šajā nedēļā būs vairāk nekā viena adrese Ikšķilē. Tā būs telpa, kuru radīs Noras Ikstenas literatūra, viņas balss, mūzika un kino, draugi, domubiedri un kolēģi – cilvēki un pasaules, kas satikušās Noras dzīvē un turpina satikties arī tagad.
Sešu dienu programma veidota kā ceļš cauri dažādām Noras radošās un cilvēciskās pasaules šķautnēm. Tajā tiks atvērtas grāmatas, lasīta viņas proza, notiks koncerti un kino seansi, sarunas pie viena galda un tikšanās ar cilvēkiem, ar kuriem Noru saistījušas radošas un personiskas attiecības. Tiks izsludināta arī Noras Ikstenas stipendija, savukārt viņas dzimšanas dienā, 15. oktobrī, dienas garumā ekspozīcijā “Proktastinācija un radīšana” Noras pašas lasījumā skanēs esejas, kuras viņa veltījusi ekspozīcijas varoņiem – latviešu literātiem un mūziķiem.
“Noras māja” nav iecerēta tikai kā piemiņas nedēļa. Tā ir Noras Ikstenas dzīves svinēšanas turpinājums – būt kopā ar viņas radīto, sadzirdēt viņas balsi, atvērt grāmatas, satikties mūzikā un sarunās un ļaut tam, ko Nora atstājusi, turpināt dzīvot tālāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Notikumi norisināsies trīs vietās – Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijā “Prokrastinācija un radīšana” Mārstaļu ielā 6, Rīgā, Ikšķiles pilsētas bibliotēkā un Noras mājā Daugavas prospektā 2, Ikšķilē.
Pirmdiena, 12. oktobris. Nedēļa sākas ar “Bezgalībām”
Plkst. 15.00 ekspozīcijas “Prokrastinācija un radīšana” mansardā notiks nedēļas programmai veltīta mediju pēcpusdiena, kuras laikā tiks izsludināta arī Noras Ikstenas stipendija.
Plkst. 18.00 turpat Mārstaļu 6 mansardā Noras Ikstenas prozas un mūzikas pasaules vakars un grāmatas “Bezgalības” atklāšana kopā ar Daci Sparāni, Baibu Broku un Gundaru Āboliņu. Dīdžejs – Sigvards Kļava.
Otrdiena, 13. oktobris. Noras personība un literatūra kino tuvplānā
No plkst. 16.00 ekspozīcijas “Prokrastinācija un radīšana” mansardā filmu programma “Rakstnieks tuvplānā”, kur būs skatāms Noras Ikstenas portretējums, kurā viņu intervē Guntis Berelis, un Gunta Bereļa portretējums, kurā intervētāja ir Nora Ikstena. Ievadvārdus teiks režisore Ināra Kolmane.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Plkst. 18.30 kino programma turpināsies ar filmu “Mātes piens”, kas veidota pēc Noras Ikstenas romāna motīviem. Pirms seansa – tikšanās ar Ināru Kolmani un filmas radošo komandu.
Trešdiena, 14. oktobris. Dzīvespriecīgais vakarēdiens
Plkst. 18.00 ekspozīcijas “Prokrastinācija un radīšana” kafejnīcas telpās aicinām uz tikšanos sarunu vakarā, stāstu un garšu pasaulē. Receptes no Noras Ikstenas grāmatas “Dzīvespriecīgais vakarēdiens” gatavos Leonarda Ķestere, un pie viena galda satiksies Noras draugi, domubiedri un kolēģi.
Ceturtdiena, 15. oktobris. Noras dzimšanas diena. Zelta graudu sijāšana.
Īpaša diena. No plkst. 12.00 ekspozīcijā “Prokrastinācija un radīšana” Noras pašas lasījumā skanēs viņas latviešu literātiem un mūziķiem radītās esejas.
Plkst. 18.00 ekspozīcijas “Prokrastinācija un radīšana” mansardā notiks Noras Ikstenas eseju grāmatas “Zelta graudu sijāšana” atvēršana un Raimonda Tigula veltījuma koncerts. Piedalīsies Raimonds Tiguls, Mārtiņš Klišāns, Luiss Uplejs, Nora Anna, Fridrihs Geidmanis, Elfrīda Geidmane un jauniešu kamerkora “sann” dalībnieki.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Piektdiena, 16. oktobris. Ūdens mirdzēšana un mūzika.
LNRMM ekspozīcijā “Prokrastinācija un radīšana” Mārstaļu ielā 6, Rīgā, plkst. 18.00 īpaši “Noras mājai” veltīta Aurēlijas Šimkus un Noras Kalniņas koncertprogramma “Ūdens mirdzēšana”. Scenārija autore Iveta Šimkus.
Sestdiena, 17. oktobris. Noras māja atver durvis Ikšķilē.
Plkst. 12.00 Ikšķiles pilsētas bibliotēkā tiks atklāta Noras Ikstenas lasītava. Godinot rakstnieces devumu latviešu literatūrā un atzīmējot faktu, ka lielāko daļu sava mūža viņa ir aizvadījusi tieši Ikšķilē, bibliotēkā tapusi īpaša telpa, kas veltīta izcilākajai mūsdienu latviešu autorei.
Jaunā lasītava būs ne vien ērti iekārtota darba un mācību vieta apmeklētājiem, bet arī telpa ar īpašu noskaņu. Par Noras Ikstenas klātbūtni tajā vēstīs rūpīgi kopā ar ģimeni un mākslinieci Annu Heinrihsoni izvēlēti akcenti – rakstnieces iecienītie telpaugi, personīgās sīklietas un atmiņu priekšmeti. Lasītavas lielākais lepnums būs unikāls krājums, autores starptautiski visvairāk novērtētā romāna „Mātes piens” tulkojumi vairāk nekā 30 pasaules valodās. Šis unikālais grāmatu krājums bibliotēkai kļuvis pieejams, pateicoties izdevniecības „Dienas Grāmata” atbalstam.
No plkst. 14.00 Ikšķilē, Daugavas prospektā 2, notiks groziņu vakars ar kumelīšu tēju Noras Māja atver durvis. Pasākumu vadīs Liega Piešiņa. Piedalīsies Andra Konste, Kristiāna Dimitere, Ina Baroniņa, Noras mājas studenti, Kristīne Šneidere, Žaneta Raica, Līna Meļņika, Maima Grīnberga, Nora Anna un Katrīna Vasiļevska. Ieeja bez maksas, iepriekš piesakoties WhatsApp pa tālruni 26320977.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Noras māja” noslēgsies, atverot mājas durvis, taču tās iecere ir turpinājums – Noras rakstītajam, viņas radītajām attiecībām un sarunām, idejām un cilvēkiem, kurus viņa savedusi kopā. Māja paliek vieta, kur atgriezties.
Nedēļu “Noras māja” rīko Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs, izdevniecība “Dienas Grāmata”, Filmu studija Ametists, Noras ģimene, draugi un kolēģi.
Biļetes uz nedēļas pasākumiem iespējams iegādāties biletes.rmm.lv vai klātienē.