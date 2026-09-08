Par seksuālu vardarbību pret bērniem notiesātais bijušais sporta kluba "Babīte" pārstāvis Jeske sēdēs cietumā: spriedums stājies spēkā
Stājies spēkā notiesājošais spriedums, ar kuru bijušajam sporta kluba "Babīte" pārstāvim Ģirtam Jeskem piespriests 12 gadu cietumsods par seksuālu vardarbību pret bērniem. Rīgas apgabaltiesa lēma negrozīt pirmās instances tiesas spriedumu, kuru bija pārsūdzējuši Jeske un cietušā pārstāve.
Krimināllikuma 160. panta ceturtajā daļā paredzēts sods par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar 16 gadu vecumu nesasniegušu personu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Apsūdzētais kriminālprocesa laikā savu vainu atzina, sadarbojās ar procesa virzītāju, izvēloties vienkāršāku kriminālprocesa pabeigšanas formu - vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienošanās bija par brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, aģentūrai LETA iepriekš norādīja prokuratūrā.
Vienošanās tiesā netika apstiprināta, jo pēc tās noslēgšanas cietušā pārstāvji nolēma realizēt savas tiesības un pieteikt morālā kaitējuma kompensāciju, līdz ar to iztiesāšanas laikā tiesa pārgāja uz mutvārdu procesu, lietu skatot ar pierādījumu pārbaudi tikai daļā par pieteiktajām morālā kaitējuma kompensācijām, apliecināja prokuratūrā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tiesā daļēji apmierinātas īpaši aizsargājamo cietušo pārstāvju pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas, nosakot tās 10 000 eiro apmērā par katru noziedzīgo nodarījumu. Cietušajam, kuram izmaksāta valsts kompensācija 3330 eiro apmērā, morālā kaitējuma summa samazināta valsts izmaksātās kompensācijas apmērā, piedzenot šo valsts izmaksāto kompensāciju no apsūdzētā valsts labā.
Valsts apsūdzība tiesas nolēmumu uzskata par taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu, kas panākts visiem iesaistītajiem saprātīgi īstenojot savas tiesības un pienākumus, pauž prokuratūra.
Jau ziņots, ka kriminālprocess tika sākts 2025. gada 21. aprīlī, pamatojoties uz bērnu vecāku sniegtajām ziņām par to, ka futbola kluba pārstāvis ar viņu bērniem veicis seksuāla rakstura darbības viesnīcas numuriņā Spānijā no 17. līdz 19. aprīlim kluba organizētā brauciena laikā.
Neminot personas vārdu, Valsts policija vēlāk informēja, ka 1983. gadā dzimušais futbola kluba pārstāvis tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret trim mazgadīgām personām 2025. gada martā un aprīlī. Vīrietim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis nakts laikā viesnīcas numuriņā, guļot vienā gultā ar mazgadīgiem zēniem un izmantojot bērnu uzticību viņam kā komandas menedžerim, bija veicis seksuāla rakstura darbības ar diviem 2013. gadā dzimušiem zēniem nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo ķermeni, informēja policija.
Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika atklāts vēl viens seksuālas vardarbības gadījums pret citu 2013. gadā dzimušo zēnu, kas notika pērn martā Latvijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija rosināja prokuratūru saukt 1983. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par trim pabeigtiem sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem un par viena sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma mēģinājumu.
Jeske kandidēja pašvaldības vēlēšanās Mārupes novadā no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) saraksta. Viņš gan nebija LRA biedrs, bet sarakstā tika iekļauts kā vietējās sporta kopienas pārstāvis.
Pēc Jeskes aizturēšanas Latvijas Futbola federācija paziņoja, ka "Babītes" pārstāvis ir atstādināts no jebkādām ar futbolu saistītām aktivitātēm.