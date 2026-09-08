Latvijas karavīri iesaistīsies Hormuza šauruma atbrīvošanā
Valdība otrdien atbalstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai.
Lēmuma projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. gada 1. septembrim.
Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk nekā 20 karavīrus. Latvija plāno sniegt ieguldījumu operācijās, nosūtot Jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomo atmīnēšanas sistēmu spējām, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus Latvija plāno nosūtīt NBS štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju operacionālajiem vai taktiskajiem štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā.
Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, kā arī plašākās Hormuza šauruma atvēršanas aktivitātēs ar mērķi nodrošināt netraucētas tranzīta šķērsošanas tiesības Hormuza šaurumā. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu.
Pamatojoties uz operāciju koalīciju vadošo valstu sniegto izvērtējumu, prognozēts, ka pilnīgs Hormuza šauruma atmīnēšanas operāciju laiks plašākas kuģošanas brīvības nodrošināšanas operācijas ietvaros varētu ilgt no 12 līdz 16 mēnešiem.
Patlaban Aizsardzības ministrija (AM) un NBS sadarbībā ar ASV Tuvo Austrumu militāro komandštābu, Lielbritāniju un Franciju apzina nepieciešamās praktiskās un ar nodrošinājumu saistītās detaļas, kas nepieciešamas NBS kontingenta izvietošanai operāciju rajonā.
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Pozitīva Saeimas lēmuma gadījumā AM veiks pārrunas ar iesaistītajām pusēm, lai vienotos par NBS kontingentam nepieciešamo nodrošinājumu operāciju rajonā.
AM atgādina, ka, sekojot ASV un Izraēlas kopīgiem militāriem triecieniem Irānai, kopš 2026. gada 28. februāra kuģošana Hormuza šaurumā ir piedzīvojusi pastāvīgus traucējumus.
Reaģējot uz krīzi Hormuza šaurumā, gan ASV, gan Lielbritānijas un Francijas veidotās koalīcijas pieņēma lēmumu izveidot militārās operācijas, kuru galvenais mērķis ir atjaunot un nodrošināt kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā, nodrošināt komerciālās kuģošanas satiksmes nepārtrauktību, atturēt turpmākus uzbrukumus un atjaunot pārliecību par kuģošanas drošību caur šo šaurumu.
Patlaban operācijas vēl nav sākušas "operacionālo darbību", bet plānots, ka tās tiks īstenotas tik ilgi, līdz būs nodrošināta droša kuģniecības vide Hormuza šaurumā.