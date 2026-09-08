Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Vētras "Priska" postījumi Rīgā sasniedz 1,3 miljonus eiro: apzināti lielākie infrastruktūras zaudējumi
Vētras "Priska" radītie postījumi un to seku novēršana Rīgas pašvaldības īpašumiem un infrastruktūrai izmaksās aptuveni 1,3 miljonus eiro, taču šī summa vēl var pieaugt. Kā informēja Rīgas pašvaldībā, visā galvaspilsētā turpinās intensīvi seku likvidēšanas un teritoriju sakopšanas darbi.
Pašvaldība reģistrējusi 1624 adreses, kurās vētrā lūzuši koki vai zari, un aptuveni trešdaļā no tām incidenti jau ir novērsti. Papildus tam operatīvie dienesti saņēmuši vairāk nekā 890 pieteikumus par postījumiem, kas lielākoties saistīti ar kokiem, kuri uzkrituši ēkām, transportlīdzekļiem un infrastruktūrai. Pašvaldības rīcībā kopumā ir informācija par 1624 adresēm, kur konstatēti ar vētrā kritušiem vai bojātiem kokiem un zariem saistīti incidenti, no kuriem ir novērsta aptuveni trešā daļa. Savukārt operatīvie dienesti saņēmuši vairāk nekā 890 pieteikumu par vētras radīto postījumu likvidēšanu pašvaldības īpašumos. Lielākā daļa izsaukumu bijusi saistīta ar nolūzušiem kokiem, kas nokrituši uz ceļiem, ēkām, transportlīdzekļiem un pilsētas infrastruktūras. Lielākās līdz šim apzinātās izmaksas saistītas ar pašvaldības ēkām un izglītības iestādēm, vētras bojāto un bīstamo koku novākšanu, kā arī siltumapgādes, sabiedriskā transporta, apgaismojuma, sakaru un citas infrastruktūras atjaunošanu.
Izglītības iestādes un pašvaldības ēkas
Vētras radītie ēku un infrastruktūras bojājumi konstatēti 124 Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, kur nepieciešams veikt aptuveni 160 dažāda veida un apjoma remontdarbus. To kopējās provizoriskās izmaksas pārsniedz 412 000 eiro. Visbiežāk konstatēti jumtu un žogu bojājumi, kā arī elektroinstalācijas, apgaismojuma un fasāžu bojājumi. Atsevišķās iestādēs applūdušas arī iekštelpas un pagrabi. Līdz 1. septembrim novērsti visi būtiskie bojājumi, kas varēja apdraudēt cilvēkus vai kavēt mācību procesa sākšanu. Pārējie remontdarbi, kas neietekmē izglītības iestāžu drošu darbību, turpinās septembrī. Atsevišķi apjomīgs darbs nepieciešams koku postījumu likvidēšanai skolu un bērnudārzu teritorijās. Mājokļu un vides departamenta apkopotā informācija liecina, ka 123 izglītības iestāžu adresēs vētra skārusi aptuveni 500 koku, un šo darbu provizoriskās izmaksas tiek lēstas ap 175 000 eiro. Vairāk nekā 80 adresēs bīstamie un kritušie koki jau nozāģēti.
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Mājokļu un vides departamenta teritorijās – zaudējumi ap 377 000 eiro
Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošajās teritorijās vētras radīto postījumu un seku novēršanas provizoriskās izmaksas pašlaik sasniedz aptuveni 377 000 eiro. Lielāko daļu veido tieši kritušo un bīstamo koku novākšana. Rīgas pašvaldības kapsētās konstatēti aptuveni 600 vētrā krituši vai iekārušies koki. To novākšanas izmaksas tiek lēstas ap 90 000 eiro, savukārt aptuveni 70 izgāzto koku sakņu sistēmu likvidēšanai būs nepieciešami vēl aptuveni 24 500 eiro. Līdz šim kapsētās savākti aptuveni 150 koki. Vētra sabojājusi arī vairāku kapsētu žogus.
Ielu apstādījumos apzinātas aptuveni 60 adreses, kur nepieciešami darbi ar vētrā cietušajiem kokiem. To izmaksas pašlaik tiek lēstas ap 30 000 eiro. Apsekošana turpinās.Apjomīgi darbi nepieciešami arī pilsētas ūdenstecēs un ūdenstilpēs. Šmerļupītē, Strazdupītē, Bišumuižas grāvī, Lāčupītē, Gaiļupītē, Juglas krastā, Velnezerā, Dambjapurva ezerā un citviet konstatēti aptuveni 60 krituši koki vai lieli nolauzti zari. To izcelšanas un novākšanas izmaksas tiek lēstas ap 40 000 eiro. Vētra postījumus nodarījusi arī Rīgas līča peldvietās. Vecāķu, Vakarbuļļu un Daugavgrīvas peldvietās neatgriezeniski bojāti vai jūrā ieskaloti 11 koka pastaigu laipu posmi. Pēc vētras peldvietās pārvietoti un atkārtoti izvietoti soli, atkritumu konteineri un cita infrastruktūra, no smiltīm izceltas pārģērbšanās kabīnes un attīrītas vēja sanestās peldvietu pieejas.
“Rīgas mežu” zaudējumi pārsniedz 173 000 eiro
SIA “Rīgas meži” provizoriskais vētras radīto zaudējumu apmērs jau pārsniedz 173 000 eiro. Lielāko daļu veido postījumi mežos un infrastruktūrai, Rīgas Zooloģiskā dārza negūtie ieņēmumi vētras izraisītās dīkstāves laikā, kā arī papildu izmaksas darbinieku atlīdzībai un ārpakalpojumu sniedzējiem, tostarp arboristiem. Rīgas un Pierīgas mežos vētras rezultātā bojātās koksnes apjoms sasniedz līdz 15 000 kubikmetru. Visvairāk cietušas Piejūras teritorijas, Ogres apkārtnes meži, Tīreļu apkārtne un Daugmales mežaudzes. Turpinās mežu apsekošana, tostarp ar droniem, kā arī ceļu un taku atbrīvošana no lūzušajiem un izgāztajiem kokiem.Rīgas dārzos un parkos bīstamākās situācijas lielākoties jau ir novērstas, un seku likvidēšanas darbi arvien vairāk pārvietojas uz no pilsētas centra attālākām teritorijām. Turpinās koksnes un zaru izvešana un šķeldošana, bet iegūtā šķelda tiks izmantota parku uzturēšanā. Vienlaikus tiks apzinātas vietas, kur pēc vētras nepieciešams stādīt jaunus kokus un atjaunot apstādījumus.
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Sabiedriskais transports, siltumtīkli un pilsētas infrastruktūra
AS “Rīgas siltums” vētras radītie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro. Galvenokārt bojāta siltumtīklu izolācija un skārda aizsargapvalki, kā arī jumti, žogi, vārti un cita infrastruktūra.SIA “Rīgas satiksme” apzinātie zaudējumi sasniedz aptuveni 87 000 eiro. Lielākos izdevumus radījuši sabiedriskā transporta kontakttīkla bojājumi – nolauzti balsti, traversas un atsaites, bojātas uzkares sistēmas un citi kontakttīkla elementi. Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārziņā esošās infrastruktūras bojājumi novērtēti vairāk nekā 52 000 eiro apmērā. Vētrā nolauzti un bojāti apgaismojuma balsti, sarautas gaisvadu līnijas, kā arī bojāti brauktuvju un ietvju segumi un citi ārtelpas elementi.Departaments apseko arī visus 68 tā pārraudzībā esošos bērnu rotaļu un rekreācijas laukumus. Tajos tiek pārbaudīta infrastruktūras drošība un veikti nepieciešamie teritoriju uzkopšanas un sakārtošanas darbi.
Rīgas digitālās aģentūras infrastruktūrai nodarītie zaudējumi pārsniedz 26 000 eiro – bojātas optiskās un elektroapgādes līnijas, videonovērošanas sistēmas, kameras un cita infrastruktūra. SIA “Rīgas ūdens” apzinātās izmaksas pārsniedz 20 000 eiro, galvenokārt saistībā ar applūšanu, elektroapgādes un automātikas bojājumiem. Postījumi konstatēti arī Rīgas 1. slimnīcā, Rīgas pieminekļu aģentūras pārziņā esošajos objektos un citos pašvaldības īpašumos.
“Rīgas namu pārvaldnieka” teritorijās bīstamākās situācijas novērstas
“Rīgas namu pārvaldnieka” apsaimniekotajās mājās vētras sekas, kas saistītas ar jumtu bojājumiem un dzīvokļu applūšanu, ir novērstas. Pabeigts arī darbs ar kokiem, kuri krītot radīja tiešu bīstamību vai būtiski traucēja pārvietošanos. Pašlaik uzņēmums turpina darbu ar vairāk nekā 650 lūzušiem zariem vai kokiem. Vienlaikus sākta jau sazāģētās koksnes un zaru izvešana un šķeldošana.
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Iedzīvotāji nodevuši vairāk nekā 1000 kubikmetru koku un zaru
Pašvaldības izveidotajās vētras lauzto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Nodošanas punkts Uzvaras bulvārī 16A turpinās darboties līdz 20. septembrim, bet Mežaparka autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12 – līdz 14. septembrim. Lielgabarīta koksne un liela izmēra baļķi tiek pieņemti Uzvaras bulvārī 16A. Vētras radīto zaudējumu un seku likvidēšanas izmaksu apzināšana turpinās. Ņemot vērā, ka ne visās pašvaldības struktūrās darbi ir pabeigti un daļa izmaksu vēl tiek precizētas, kopējais finansiālais apmērs var turpināt pieaugt, bet ne visi zaudējumi un izmaksas klasificēsies valsts atbalsta programmai.