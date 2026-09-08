Ķekavas novadā varēs balsot 10 vēlēšanu iecirkņos
Sestdien, 3. oktobrī, gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanas Ķekavas novadā pieejami 10 iecirkņi – Ķekavā, Baldonē, Baložos, Daugmalē, Katlakalnā, Valdlaučos.
Kā vēsta Ķekavas novada vēlēšanu komisija, vēlēšanu dienā iecirkņi strādās no 8.00 līdz 20.00.
Saeimas vēlēšanās vēlētājs nav piesaistīts konkrētam iecirknim – balsot drīkst jebkurā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās. Jārēķinās, ka katrā apgabalā pieejamas tikai attiecīgā apgabala kandidātu sarakstu zīmes. Piedalīties var Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Balss nodošana glabāšanā
Tiem, kuri nevar vai nevēlas balsot vēlēšanu dienā, šogad pieejamas plašākas iespējas nodot balsi iepriekš. Pirmoreiz balsi glabāšanā varēs atstāt visos Latvijas iecirkņos piecas dienas pirms vēlēšanām.
Balsi glabāšanā varēs nodot:
- septembrī, 17.00–20.00;
- septembrī, 8.00–11.00;
- septembrī, 17.00–20.00;
- oktobrī, 8.00–11.00;
- oktobrī, 12.00–15.00.
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Arī šajos laikos vēlētājs var brīvi izvēlēties sev ērtāko iecirkni.
Kas jāņem līdzi, dodoties balsot?
Dodoties uz iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (eID karte). Iecirknī tiesības balsot pārbauda elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā.
Vēlētājs saņem apzīmogotu aploksni un sava apgabala kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Jāizvēlas viena zīme. To var atstāt negrozītu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsta, aizkrāso ovālu zaļajā ailē pretī viņa vārdam. Ja neatbalsta, aizkrāso ovālu sarkanajā ailē.
Balsošana ārvalstīs
Ja vēlēšanu dienā vēlētājs atrodas ārvalstīs, balsot var jebkurā vēstniecības vai diasporas izveidotajā iecirknī.
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Ja nav iespējas nokļūt līdz iecirknim, var pieteikt pasta balsošanu, pieslēdzoties latvija.gov.lv e-pakalpojumam “Vēlētāju datu pārvaldība”. Pieteikšanās sākas 29. augustā un noslēdzas 25. septembrī. Ārvalstīs vēlētāji balso par Rīgas apgabala kandidātiem. Svarīgi: balsojums jāsūta no ārvalstīm; no Latvijas sūtīts pasta balsojums nav derīgs.
Vēlētāji, kuri veselības dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikumu var iesniegt arī vēlēšanu dienā. Pēc 12.00 saņemtos pieteikumus izpilda, ja komisija var pagūt ierasties līdz 20.00.
Plašāka informācija par 15. Saeimas vēlēšanām, kandidātu sarakstiem un balsošanas kārtību: Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē