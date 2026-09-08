No veikalu plauktiem pazudīs agresorvalstu cepumi un konfektes: Saeimas komisija atbalsta stingrāku importa aizliegumu
Aizliegums importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus turpmāk attieksies ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz plašu pārtikas produktu klāstu. To paredz Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā otrdien konceptuāli atbalstītie grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.
Kopš 2024. gada 8. marta Latvijā ir spēkā nacionālais importa aizliegums, kas liedz ievest Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktus. Tomēr šis ierobežojums līdz šim neattiecās uz pārtikas precēm, tādēļ Latvijas veikalu plauktos joprojām ir iespējams iegādāties atsevišķus agresorvalstīs ražotus produktus, piemēram, cepumus un konfektes, norāda likumprojekta autori no Zemkopības ministrijas.
Plānotais importa aizliegums attieksies uz ļoti plašu pārtikas produktu klāstu, tostarp karamelēm, zefīriem, cepumiem, mērcēm, gatavajām zupām, šokolādi un šokolādes konfektēm. Tāpat liegums skars dažādu augu sēklas, ārstniecības augus, garšvielas, eļļas un miltu izstrādājumus. Papildus tam Latvijā vairs nevarēs importēt Krievijas un Baltkrievijas cukurbiešu melasi un biešu mīkstumu, kā arī dārzeņu pārstrādes produktus, piemēram, konservētus dārzeņus, dārzeņu salātus un ābolu biezeni. Izmaiņas paredz aizliegt šo produktu importu arī tajos gadījumos, ja tos mēģinās ievest Latvijā caur citām trešajām valstīm.
Kā skaidrots likumprojekta anotācijā, draudus joprojām rada Krievijas un Baltkrievijas ilgtermiņa centieni ar politiskiem, ekonomiskiem un informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības. Šo valstu mērķis ir vājināt valsts ārpolitisko kursu un iekšpolitisko stabilitāti. Komisijas deputāti uzsver, ka tādēļ ir vitāli būtiski mazināt ekonomiskās saites ar agresorvalstīm, lai savlaicīgi novērstu iespējamos riskus valsts drošībai.
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Komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens informē, ka komisija lūgs likumprojektu iekļaut ceturtdienas, 10. septembra, Saeimas sēdes darba kārtībā, aicinot noteikt tam steidzamību.