Policija meklē velosipēdistu, kurš Rīgā izraisīja nāvējošu sadursmi un aizbēga no notikuma vietas
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību, meklējot aculieciniekus traģiskam negadījumam Rīgā, kur divu velosipēdistu sadursmes dēļ viens no braucējiem gāja bojā, bet otrs notikuma vietu pameta.
Kā liecina policijas informācija, negadījums notika 28. augustā ap plkst. 17.30 uz Augusta Deglava ielas kreisās ietves pie nama Nr. 39. Virzienā uz Nīcgales ielu nenoskaidrots velosipēdists izraisīja sadursmi ar citu tajā pašā virzienā braucošu velosipēdistu.
Sadursmes rezultātā abi braucēji krita, un viens no viņiem, atsitoties pret garām pretējā virzienā braucošu autobusu, guva smagas traumas un notikuma vietā mira.
Velosipēdists, kurš izraisīja sadursmi, notikuma vietu pameta. Policijas sniegtās pazīmes liecina, ka tas ir apmēram 30 gadus vecs un aptuveni 175 centimetrus garš vīrietis, kalsnas miesas būves, ar noskūtiem matiem. Negadījuma brīdī viņš bija ģērbies šortos un gaiši zilā T-kreklā, bet galvā bija melna cepure ar nagu.
Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, kā arī pašu aizbēgušo velosipēda vadītāju, zvanot pa tālruņa numuru 67086661 vai 112.