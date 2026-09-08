Valsts drošības dienests komentē prokremliskā grupējuma draudus Latvijas uzņēmumiem
Valsts drošības dienests (VDD) ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma "Global Citizens Against War 1984" (GCAW1984) izplatītajam paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem.
VDD jau vairākkārt savā publiskajā komunikācijā ir norādījis, ka institūcijas, organizācijas un uzņēmumi, kas sniedz atbalstu Ukrainai, ir vieni no Krievijas specdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. VDD vērtējumā Krievijas organizēto kaitniecisko darbību un šādu draudu mērķis ir vairot spriedzi un bailes sabiedrībā, lai mazinātu atbalsta sniegšanu Ukrainai.
Ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās sabotāžas un diversijas Latvijā un citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs, VDD padziļināti vērtē jebkādu informāciju par iespējamu apdraudējumu uzņēmumiem vai citiem objektiem Latvijā, katrā gadījumā individuāli lemjot par nepieciešamajiem pasākumiem objektu drošības stiprināšanai, norādīja dienestā.
VDD pasākumus sabotāžas riska objektu drošības stiprināšanai īsteno sadarbībā ar pārējām valsts drošības iestādēm - Militārās izlūkošanas un drošības dienestu un Satversmes aizsardzības biroju. Patlaban plašākus komentārus saistībā ar konkrēto gadījumu dienests nesniedz.
Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem "Eraser" un "Unitrack", Polijas uzņēmumiem "PGZ", "WB Electronics", "JFG Composites" un "Nitro-Chem", kā arī pret Portugāles uzņēmumu "Tekever".
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Ja bandas prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību "ar jebkuriem līdzekļiem". Minēto valstu valdībām teroristi devuši mēnesi ilgu laiku to prasību izpildei.
Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai banda nosūtījusi fotouzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam "Skyeton" piederošo uzņēmumu Slovākijā.