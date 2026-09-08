Karstākais laiks būs Zemgalē.
Sabiedrība
Šodien 14:35
Trešdien dažviet gaiss sasils pat līdz +27 grādiem
Trešdiena Latvijā būs nedēļas siltākā diena, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +19 grādiem vietām piekrastē līdz +27 grādiem valsts dienvidu, dienvidaustrumu daļā, prognozē sinoptiķi.
Latgalē un Sēlijā laiks būs sauss un lielākoties saulains, pārējā valstī gaidāmas daļēji mākoņainas debesis, vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, dažviet ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs +11..+17 grādi.
Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +15 grādiem un dienā pakāpsies līdz +26 grādiem.