Trešdien dažviet gaiss sasils pat līdz +27 grādiem
Foto: LETA
Karstākais laiks būs Zemgalē.
Sabiedrība

Trešdien dažviet gaiss sasils pat līdz +27 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdiena Latvijā būs nedēļas siltākā diena, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +19 grādiem vietām piekrastē līdz +27 grādiem valsts dienvidu, dienvidaustrumu daļā, prognozē sinoptiķi.

Trešdien dažviet gaiss sasils pat līdz +27 grādie...

Latgalē un Sēlijā laiks būs sauss un lielākoties saulains, pārējā valstī gaidāmas daļēji mākoņainas debesis, vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, dažviet ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs +11..+17 grādi.

Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +15 grādiem un dienā pakāpsies līdz +26 grādiem.

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