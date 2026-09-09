Liepājas Reģionālajā slimnīcā uzsāktas plakstiņu korekcijas operācijas
Liepājas Reģionālajā slimnīcā plastikas ķirurgs Dzintars Ozols veic augšējo un apakšējo plakstiņu korekciju (blefaroplastiku), individuāli izvērtējot vajadzības un anestēzijas veidu, lai novērstu lieko ādu, tauku trūces un citas anatomiskas īpatnības.
Augšējo un apakšējo plakstiņu korekcijas veic plastikas ķirurgs Dzintars Ozols. Nepieciešamības gadījumā operāciju iespējams veikt gan vietējā, gan vispārējā anestēzijā. Plakstiņu korekcija jeb blefaroplastika visbiežāk saistīta ar liekās ādas noņemšanu, kas ar gadiem kļuvusi izteiktāka un noslīdējusi. Operācijas laikā iespējams veikt arī citas nepieciešamās korekcijas – piemēram, likvidēt tauku trūces jeb izteiktākus taukaudu izspīlējumus plakstiņu zonā, kā arī koriģēt citas anatomiskas īpatnības, lai panāktu pēc iespējas harmoniskāku rezultātu.
„Plakstiņu kosmētiskās operācijas veicam gan augšējiem, gan apakšējiem plakstiņiem. Katrs gadījums ir individuāls – konsultācijas laikā izvērtējam, kādas korekcijas konkrētajam pacientam nepieciešamas un kādu rezultātu iespējams sasniegt,” skaidro plastikas ķirurgs Dzintars Ozols.
Plakstiņu noslīdēšana ir dabisks novecošanas process, ko ietekmē gan ādas elastības samazināšanās, gan gravitācija. Taču izteiktāki plakstiņi var būt arī ģenētiski noteikti, tādēļ šāda problēma var parādīties arī salīdzinoši agrākā vecumā. Tāpat plakstiņu rajonā var veidoties dažādi veidojumi, kuru korekcijai nepieciešama ķirurģiska ārstēšana.
Izmaiņas plakstiņu zonā nav tikai sieviešu problēma – ar tām saskaras arī vīrieši. Sākotnēji noslīdējusi āda var būt galvenokārt estētisks jautājums, taču izteiktākos gadījumos tā var ietekmēt arī redzes lauku un radīt sajūtu, ka acis ir pastāvīgi nogurušas. Apkārtējie šādu izmaiņu dēļ cilvēkam nereti piedēvē nogurumu vai sliktu pašsajūtu, lai gan iemesls ir plakstiņu anatomiskās pārmaiņas.
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„Cilvēki bieži pamana, ka skatiens vairs nav tik atvērts kā iepriekš. Dažkārt tiek teikts – tev izskatās nogurušas acis. Ja plakstiņu noslīdējums kļūst traucējošs, to iespējams koriģēt. Tā ir salīdzinoši neliela operācija, taču, protams, nepieciešamas specifiskas zināšanas un rūpīga tehniskā izpilde,” norāda Dzintars Ozols.
Parasti plakstiņu operācija ilgst līdz vienai stundai. Atkarībā no operācijas apjoma un pacienta vēlmēm to iespējams veikt vietējā vai vispārējā anestēzijā. Pēcoperācijas periodā būtiskākais ir rēķināties ar pietūkumu un zilumiem acu apvidū. Tie lielākoties pakāpeniski samazinās aptuveni desmit dienu laikā, taču, lai pilnīgi atgriestos ierastajā ritmā ieteicams paredzēt apmēram divas nedēļas.
Pēcoperācijas periodā ārsts var ieteikt arī lokālus līdzekļus tūskas un zilumu mazināšanai, taču to lietošanā jāievēro piesardzība, jo preparāti tiek izmantoti ļoti tuvu acīm.
Plakstiņu korekcijai nav noteiktas sezonas, kurā operāciju būtu obligāti jāveic. To iespējams veikt jebkurā gadalaikā, ja pacienta veselības stāvoklis un dzīvesveids ļauj ievērot pēcoperācijas periodā nepieciešamos nosacījumus. Plānojot operāciju, jāņem vērā arī atvaļinājumi, pasākumi un citi periodi, kad pacients vēlas izvairīties no redzamiem zilumiem vai pietūkuma.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā plastikas ķirurgs Dzintars Ozols pacientus konsultē reizi nedēļā. Konsultācijas laikā iespējams izvērtēt plakstiņu stāvokli, pārrunāt vēlamo rezultātu, piemērotāko operācijas veidu un anestēzijas izvēli, kā arī vienoties par turpmāko ārstēšanas plānu.
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Plakstiņu korekcija ir viena no plastiskās ķirurģijas procedūrām, kas ļauj risināt izmaiņas acu apvidū, kas radušās gan novecošanas, gan citu iemeslu dēļ. Katram pacientam piemērotākais risinājums tiek noteikts individuāli, ņemot vērā plakstiņu anatomiju, sūdzības un sagaidāmo rezultātu.