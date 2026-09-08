Pilna laika studentiem Liepājā jāaktualizē dati braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai
Sākoties 2026./2027. mācību gadam, “Liepājas Sabiedriskais transports” aicina Liepājas augstskolu pilna laika studentus atjaunot datus, lai saglabātu 50% atlaidi mēneša abonementa biļetei. Iesniegumu var iesniegt e-pakalpojumu portālā vai klātienē, un tas tiek apstrādāts divu darbdienu laikā.
Sākoties jaunajam 2026./2027. mācību gadam, aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” atgādina, ka Liepājas augstākās izglītības iestāžu pilna laika studentiem jāaktualizē dati, lai arī turpmāk varētu izmantot pašvaldības piešķirto 50% atlaidi mēneša abonementa biļetes iegādē.
Dati jāaktualizē gan studentiem, kuri turpina studijas, gan tiem, kuri studijas uzsāk pirmo reizi.
Iesniegumu visērtāk aizpildīt Liepājas e-pakalpojumu portālā, izvēloties pakalpojumu “Iesniegums augstākās izglītības iestādes pilna laika studējošam e-biļešu atvieglojuma saņemšanai Liepājas sabiedriskajā transportā” un pievienojot derīgas studenta apliecības kopiju no abām pusēm. Iesniegumu iespējams iesniegt arī klātienē aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports” Peldu ielā 5.
Iesniegums tiks apstrādāts divu darbdienu laikā. Ja aktuālie dati par studenta statusu netiks iesniegti, braukšanas maksas atvieglojums nebūs pieejams.
Ja nepieciešama e-karte, to var pieteikt Liepājas e-pakalpojumu portālā, aizpildot pieteikumu e-kartes saņemšanai. Biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumu var iegādāties mobilajā lietotnē “Liepājas pilsēta”, transporta e-biļešu sistēmā vai klātienē aģentūrā “Liepājas Sabiedriskais transports” Peldu ielā 5.