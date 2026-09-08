Augustā Liepājas Reģionālajā slimnīcā sagaidīts 51 mazulis
Augustā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 51 jaundzimušais, un slimnīca pateicas vecākiem par uzticību, izceļot mediķu profesionālo rūpi un drošu vidi. Jaunajām māmiņām tiek nodrošinātas bezmaksas vienvietīgas palātas un dāvaniņa kā sirsnīga piemiņa no šī īpašā notikuma.
Šī gada augustā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nācis 51 jaundzimušais – 24 puisīši un 27 meitenītes. Katrs bērniņa piedzimšanas stāsts ir unikāls, un mums ir patiess prieks, ka daļa no šiem skaistajiem ģimeņu stāstiem sākas tieši mūsu slimnīcā.
Sirsnīgi pateicamies jaunajiem vecākiem par uzticēšanos un iespēju būt līdzās vienā no nozīmīgākajiem dzīves notikumiem – bērniņa nākšanai pasaulē. Vēlam, lai mazuļi aug veseli, stipri un laimīgi, bet viņu ģimenēs vienmēr netrūkst mīlestības, siltuma un savstarpēja atbalsta.
Īpašs paldies Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas kolektīvam par profesionālo, atbildīgo un iejūtīgo darbu. Ik dienu mūsu mediķu komanda rūpējas par māmiņu un jaundzimušo drošību, sniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību un atbalstu, lai jaunās ģimenes savas pirmās kopīgās dienas varētu uzsākt pēc iespējas mierīgāk un drošāk.
Lai pēc dzemdībām jaunajām māmiņām būtu iespēja mierīgi atgūt spēkus un izbaudīt pirmās dienas kopā ar mazuli, slimnīcā ikvienai māmiņai bez maksas tiek nodrošināta vienvietīga palāta. Tā sniedz iespēju netraucēti atpūsties, veltīt laiku mazulim un izbaudīt šo īpašo dzīves sākumu jaunās ģimenes statusā.
Par īpašu piemiņu no šī nozīmīgā notikuma jaunie vecāki saņem arī nelielu dāvanu – īpaši sagatavotu komplektu ar mīļu miega lupatiņu–zaķīti un jaundzimušā kartīti. Neliela, bet sirsnīga piemiņa par dienu, kad ģimene kļuvusi par vienu mazu cilvēku bagātāka.