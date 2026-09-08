Vētra nogāztie koki aizšķērsojusi meža ceļus un kavē meliorācijas darbus
Vētra, kas augusta beigās plosīja Latviju, mežos atstājusi ne tikai plašas lauztu un izgāztu koku audzes, bet arī bojātus ceļus un nosprostotas ūdens novades sistēmas. Postījumu dēļ "Latvijas valsts mežiem" nācies pārplānot darbus un bojāto teritoriju apsekošanā izmantot dronus.
"Ceļu tuvumā augošie koki, kas vētras laikā tika izgāzti, radījuši bojājumus ceļa klātnei un nomalēm. Izraujot sakņu sistēmu, tiek izkustināts ievērojams grunts apjoms, bojājot ceļa konstrukciju un veidojot bedres, izskalojumus, kā arī nomaļu nobrukumus. Šādos posmos ceļa segums kļūst nestabils, apdraudot drošu transporta kustību," norāda LVM.
"Papildu risku rada grāvjos un uz ceļiem nokritušie koki un zari, kas nosprosto ūdensteci. Ūdenim uzkrājoties, pieaug ceļa konstrukcijas izskalošanas un tālākas deformācijas iespējamība. Piemēram, meža ceļā “Ģietu stiga” Engures iecirknī izgāztie koki būtiski bojājuši ceļa nomali un klātni. Lai novērstu bojājumus uz šī ceļa, nepieciešama gan koku novākšana, gan ceļa un ūdens novades sistēmu atjaunošana."
Izaicinājumi meža meliorācijas objektā "Pātes"
"Vētra radījusi līdzīgus izaicinājumus arī meža meliorācijas sistēmas pārbūves objektos. Vēl pirms vētras sekmīgi tika pabeigta visu grāvju rakšana un lielākās daļas caurteku iebūve meliorācijas sistēmā "Pātes", kas atrodas Vidusdaugavas reģiona Seces meža iecirknī. Darbus veica būvuzņēmējs SIA "Bauskas meliorācija"."
"Pēc vētras tika turpināti darbi, veicot caurteku iebūvi zem meža ceļiem. To izbūvei nepieciešamā piekļuve tika nodrošināta, operatīvi atbrīvojot primāros meža ceļus no sagāztajiem kokiem. Tomēr, lai pabeigtu atlikušos noslēguma darbus – atbērtņu līdzināšanu, caurteku galu nostiprināšanu ar šķembām un grāvju pārtīrīšanu –, būvdarbu veicējam jārēķinās ar daudziem atsevišķiem šķēršļiem, kā piemēram, gāztiem un lauztiem kokiem visā 423 hektāru lielajā objekta platībā. Kopējais grāvju garums ir 22 kilometri."
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Operatīva situācijas apsekošana un darbu pārplānošana
Lai meliorācijas objekta izbūves darbi varētu turpināties, tiek pārplānoti darbi, novirzot resursus uz sektoriem, kuros sagāzto koku apjoms ir mazāks. LVM veic situācijas kontroli ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, lai pieņemtu atbilstošākos lēmumus. Apzinot reālo situāciju mežā, tiek fiksēti gāztie koki un to apjomi grāvju trasēs. Tas palīdz plānot nepieciešamos pasākumus objektos un labāk koordinēt grāvju trašu un ceļu atbrīvošanu no gāztajiem kokiem.
LVM mērķis ir nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu un saskaņotu rīcību, lai būvuzņēmēji varētu turpināt darbus, ievērojot līgumos noteiktos termiņus, un meža infrastruktūras objekti tiktu nodoti ekspluatācijā plānotajā laikā.