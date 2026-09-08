Uz Tallinas šosejas notikusi smaga divu kravas auto sadursme; satiksme pilnībā bloķēta
Ekrānuzņēmums no X
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Uz Tallinas šosejas notikusi smaga divu kravas auto sadursme; satiksme pilnībā bloķēta

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Šodien, 8. septembrī, uz Tallinas šosejas notikusi divu smago automašīnu sadrursme. Negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme.

Uz Tallinas šosejas notikusi smaga divu kravas aut...

Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā, negadījums noticis  plkst. 11.40 Limbažu novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 37, uz autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži).

Negadījuma dēļ satiksme ir bloķēta abos virzienos. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē.

Mikroblogošanas vietnē "X" publiskotā informācija un aculiecinieku fiksētie kadri liecina, ka trieciena rezultātā vienas kravas automašīnas kabīne ir pilnībā saspiesta, deformēta un atspiedusies pret otru spēkratu.

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RīgaLimbažu novadsSadursmeAinaži112Valsts policija

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