Ekrānuzņēmums no X
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Šodien 14:21
Uz Tallinas šosejas notikusi smaga divu kravas auto sadursme; satiksme pilnībā bloķēta
Šodien, 8. septembrī, uz Tallinas šosejas notikusi divu smago automašīnu sadrursme. Negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme.
Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā, negadījums noticis plkst. 11.40 Limbažu novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 37, uz autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži).
🇱🇻 Uz Tallinas šosejas (A1) pie Kuivižiem noticis ceļu satiksmes negadījums. Satiksme negadījuma vietā ir ierobežota.#Kuiviži #Salacgrīva #Latvija pic.twitter.com/ELIdgaKJwb— BreakingLV (@breakinglv) September 8, 2026
Negadījuma dēļ satiksme ir bloķēta abos virzienos. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē.
Mikroblogošanas vietnē "X" publiskotā informācija un aculiecinieku fiksētie kadri liecina, ka trieciena rezultātā vienas kravas automašīnas kabīne ir pilnībā saspiesta, deformēta un atspiedusies pret otru spēkratu.