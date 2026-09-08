Uz Tallinas šosejas notikusi smaga divu kravas auto sadursme
Šodien, 8. septembrī, uz Tallinas šosejas notikusi divu smago automašīnu sadrursme. Negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme.
Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā, negadījums noticis plkst. 11.40 Limbažu novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 37, uz autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži).
🇱🇻 Uz Tallinas šosejas (A1) pie Kuivižiem noticis ceļu satiksmes negadījums. Satiksme negadījuma vietā ir ierobežota.#Kuiviži #Salacgrīva #Latvija pic.twitter.com/ELIdgaKJwb— BreakingLV (@breakinglv) September 8, 2026
Negadījuma dēļ sākotnēji satiksme bija bloķēta abos virzienos, taču patlaban tā ir atjaunota pa vienu joslu.
Ceļu satiksmes negadījumā cietušas divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē.
Mikroblogošanas vietnē "X" publiskotā informācija un aculiecinieku fiksētie kadri liecina, ka trieciena rezultātā vienas kravas automašīnas kabīne ir pilnībā saspiesta, deformēta un atspiedusies pret otru spēkratu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūru LETA informēja, ka glābēji no transportlīdzekļiem atbrīvoja divus cietušus cilvēkus, kurus nodeva mediķiem. Tāpat glābēji novērsa dīzeļdegvielas un gāzes noplūdi no transportlīdzekļiem. Patlaban glābēji turpina darbu notikumā, sakārtojot ceļa braucamo daļu.