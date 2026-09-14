Ar ko ievērojams 15. Saeimas vēlēšanu saraksts nr. 14 - “Progresīvie”? Skandāli, dīvainības un progresīvi pret regresu
Partijas “Progresīvie” reitings mēnesi pirms Saeimas vēlēšanām sabiedriskās domas aptaujās svārstījās ap deviņiem procentiem. Tas liecina, ka 15. Saeimas vēlēšanās partija varētu kļūt par trešo vai ceturto populārāko politisko spēku. Tomēr kopš pavasara beigām, kad “Progresīvie” faktiski gāza iepriekšējo valdību, kā arī pēc virknes dažādu skandālu partijas pozīcijas ir pasliktinājušās.
Progresīvo popularitāte vairs nav tik spīdoša, kā, piemēram, 2024. gada sākumā, kad tā pārsniedza 13%. Tagad galvenais jautājums ir – vai progress oktobra sākumā neizvērtīsies par regresu? Šajā priekšvēlēšanu laikā “Progresīvie” saņēmuši ne vienu vien sāpīgu belzienu – sākot no Rīgas “stabiņu epopejas” un beidzot ar pārmetumiem par haotisko Latvijas aizsardzības sistēmu un “Rail Baltica” pāļiem. Jauns.lv iepazīstināšanu ar 15. Saeimas vēlēšanās startējošiem sarkastiem noslēdz ar "Progresīvajiem".
Heiteri, holokausts, okupācija un droni
* Viens no pēdējā laika apspriestākajiem progresīvo klupšanas akmeņiem bija progresīvā Rīgas mēra Viestura Kleinberga “uzbrauciens” Tallinas ielas kvartāla atpūtas pasākumā cilvēkiem, kuri platformā “ManaBalss” savāca vairāk nekā 2000 parakstu, lai no Vārnu ielas Grīziņkalnā aizvāktu stabiņus. Rīgas mērs viņus nodēvēja par heiteriem (cilvēki, kuri pauž nepamatotu, agresīvu kritiku), kuriem nepatīk, kā “mēs uzlabojam satiksmi Rīgā”. Manāmi iereibušais Rīgas galvenais amatvīrs teicās kritiķus “sist ar rungām”.
* Nesmukums sanāca arī ar “Progresīvo” deputāta kandidāti no Kurzemes, kultūras eksperti, kā viņa pati sevi nodēvējusi “Facebook”, Daci Bluķi, kura visai divdomīgi argumentēja to, kāpēc progresīvie savās anketās nav norādījuši tautību. To viņa ilustrēja ar holokausta traģēdiju, kad nacisti Šķēdes kāpās apšāva ebrejus: “Šos liepājniekus Šķēdes kāpās nošāva viņu tautības dēļ. Šāvēju vidū bija arī latvieši. Šodien daži zīmē karikatūras, citi pārmet, ka “Progresīvo” kandidāti CVK anketā nav norādījuši savu tautību. Tāpēc gribu pateikt vienu pavisam skaidru lietu. Es lepojos, ka esmu latviete. Man rūp latviešu valoda, kultūra un Latvijas valsts. Taču es nekad negribētu dzīvot valstī, kur cilvēka tautība kļūst par galveno kritēriju, pēc kura viņu vērtē. Arī tad, ja tā ir tikai ailīte Saeimas deputāta kandidāta anketā. Ar savu tautību var lepoties. Bet cilvēkus pēc tautības šķirot nedrīkst.” Internetā tas izraisīja sašutuma vētru - šo progresīvo lēmumu attaisnot, piesaucot ebreju genocīdu, citas tautas nelaimi ir vairāk nekā nepieņemami!
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* Tāpat “Progresīvajiem” tiek pārmests, ka partija kultūras ministra amatam gatava virzīt cilvēku, kurš iepriekš aicinājis aizmirst okupāciju un Krievijas īstenotos noziegumus Latvijā, kura jau pabijusi šajā amatā - Agnesi Lāci. Ziņu arhīvs liecina, ka Agnese Lāce 2022. gada sarunu festivālā “Lampa” piedalījās diskusijā par totalitārisma mantojumu un politisko nāciju, kurā viņa aicinājusi latviešus “aizmirst pagātni un veidot jaunu politisko nāciju.”
* Visiem labā atmiņā ir kādreizējā aizsardzības ministra Andris Sprūda atkāpšanās no amata pēc premjeres Evikas Siliņas pieprasījuma šī gada maijā. Konflikts izcēlās pēc vairākiem dronu incidentiem Latvijas teritorijā, tostarp divu dronu nokrišanas pie naftas infrastruktūras Rēzeknē. Taču ar to krīze nebeidzās. “Progresīvie” atteicās turpināt atbalstīt Evikas Siliņas vadīto valdību, kas galu galā noveda pie valdības krišanas, ko saistīja tieši ar Andra Sprūda demisiju un “Progresīvo” lēmumu atsaukt atbalstu valdībai. Pēc Evikas Siliņas lēmuma “Progresīvie” premjeri kritizēja, apgalvojot, ka viņa aizsardzības ministru padarījusi par “grēkāzi”. Tāpat “Progresīvie” tika vainoti arī nespējā īstenot “Rail Baltica” projektu, jo kādreizējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens pirms kļūšanas par ministru bija viens no “Rail Baltica” projekta vadības cilvēkiem.
* Tāpat “stingrās līnijas” piekritēji nav mierā ar “Progresīvo” nostāju ne migrācijas, ne seksuālo minoritāšu aizstāvībā un citos jautājumos. Un visa šī kritika var sāpīgi atspēlēties uz “Progresīvo” startu Saeimas vēlēšanās. Jo tas, kas pie varas Rīgā, it nebūt nenozīmē, ka tiks arī pie varas nacionālā līmenī.
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Zaļo sociāldemokrātu programma
„Progresīvie” 15. Saeimas vēlēšanās sevi pozicionē kā sociāldemokrātisku un zaļu politisko spēku, kura priekšvēlēšanu programmā izvirzītas trīs galvenās prioritātes – Latvijas atpalicības mazināšana no pārējām Baltijas valstīm, dzīves dārdzības samazināšana un demokrātijas nosargāšana.
Partija sola palielināt ģimenes pabalstus, piesaistīt sociālos pabalstus iedzīvotāju ienākumu mediānai un paaugstināt pensijas. Tāpat programmā paredzēta vienota sabiedriskā transporta mēnešbiļete, gada līdzmaksājumu griesti kompensējamām zālēm un plašāks mājokļu atbalsts.
Atšķirībā no vairākiem citiem politiskajiem spēkiem „Progresīvie” programmā nepiedāvā plašus un radikālus nodokļu samazinājumus. Tomēr arī šajā gadījumā ne visiem solījumiem programmā ir skaidri norādīts konkrēts finansējuma avots, kas rada jautājumus par to, kādā apjomā un ar kādiem budžeta līdzekļiem iecerētos pasākumus būtu iespējams īstenot.
* Ekonomikas jomā „Progresīvie” sola valsts atbalstu nozarēm ar augstāku pievienoto vērtību, īpaši eksportam un inovācijām. Partija uzsver nepieciešamību stiprināt Latvijas enerģētisko un ekonomisko neatkarību. Būtiska vieta programmā atvēlēta dzīves dārdzības mazināšanai. Partija uzskata, ka izdevumi par mājokli, enerģiju, medikamentiem un transportu nedrīkst radīt iedzīvotājiem nabadzības risku. Tādēļ līdztekus lielākiem pabalstiem un pensijām tiek piedāvāti arī konkrēti atbalsta pasākumi mājokļu un veselības aprūpes jomā.
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* „Progresīvie” programmā sola lielāku uzmanību pievērst korupcijas apkarošanai un valsts pārvaldes caurskatāmībai. Partija norāda, ka valsts pārvaldei jābalstās skaidros mērķos, caurskatāmā budžetā, datos un publiskā atbildībā par paveikto. Savukārt demokrātijas un cilvēktiesību jomā partija uzsver pilsoniskās sabiedrības, cilvēktiesību un demokrātisko institūciju nozīmi Latvijas drošībā un noturībā. Partija sola stingri iestāties par Latvijas ciešāku integrāciju Eiropas Savienībā, vienlaikus uzsverot nacionālās identitātes, latviešu valodas un kultūras stiprināšanu.
* Veselības aprūpē partija sola veidot sistēmu, kurā slimības iespējams atklāt savlaicīgi, bet pieejama diagnostika samazina mirstību, darbspēju zudumu un ārstēšanas izmaksas. Programmā īpaši izcelta arī medikamentu pieejamība, paredzot gada līdzmaksājumu griestus kompensējamām zālēm.
* Izglītības jomā „Progresīvie” sola nodrošināt, lai ikviens bērns un jaunietis varētu iegūt kvalitatīvu, drošu un atbalstošu izglītību neatkarīgi no ģimenes ienākumiem vai dzīvesvietas. Partija uzsver arī mūžizglītības nozīmi un tās sasaisti ar tā dēvēto sudraba ekonomiku.
* Vides politikā „Progresīvie” iestājas par klimatneitralitāti un pāreju uz ekonomiku, kas respektē planētas resursu ierobežotību un cilvēku tiesības uz veselīgu vidi. Atsevišķa programmas sadaļa veltīta mežiem – partija sola sabiedrībai piederošos mežus pārvaldīt zinātniski pamatoti un sabiedrības interesēs, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību.
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* Ārpolitikā un drošības jomā „Progresīvie” redz Latviju kā drošu, noturīgu, rīcībspējīgu un dažādām krīzēm sagatavotu valsti, kas arvien ciešāk integrējas Eiropas Savienībā un aktīvi iesaistās reģionālās politikas veidošanā.
* Kultūrpolitikas centrā partija izvirza kultūras pieejamību, nozarē strādājošo aizsardzību un māksliniecisko brīvību. Savukārt reģionālajā politikā tiek solīts veidot sistēmu, kuras centrā ir cilvēka iespēja dzīvot, strādāt un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus neatkarīgi no dzīvesvietas.
Kopumā „Progresīvo” programma ir izteikti orientēta uz sociālo drošību, sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, cilvēku dzīves dārdzības mazināšanu, zaļo politiku un ciešāku Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā. Vienlaikus plašais sociālo un publisko pakalpojumu solījumu klāsts aktualizē jautājumu par to, cik lielā mērā partija būtu gatava palielināt valsts izdevumus un kādi būtu konkrētie finansējuma avoti šo ieceru īstenošanai.
Progresīvie līderi
“Progresīvie” 15. Saeimas vēlēšanām startē ar maksimālo kandidātu sarakstu – 125 uzvārdiem, tostarp no kustības “Par!” un reģionālajiem politiskajiem spēkiem.
* Rīgas saraksta līderis un partijas Ministru prezidenta amata kandidāts ir Saeimas deputāts, sociālantopologs Andris Šuvajevs - ekonomists ar sociāldemokrātisku skatījumu. Aiz viņa sarakstā seko izglītības jomas politiķe Antoņina Ņenaševa, kura arī ir 14. Saeimas deputāte un Rīgas domes deputāte Mairita Lūse, kura pirms nonākšanas lielajā politikā bija cieši saistīta ar vides aizsardzības kustību un dabas aizsardzības jautājumiem.
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Ceturtais numurs ir ““Rail Baltica” ēras” satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Viņš bija ministrs laikā, kad “Rail Baltica” problēmas kļuva par vienu no centrālajiem Latvijas politikas jautājumiem. Piektā - jaunās paaudzes politiķe Selma Teodora Levrence, kura bija 14. Saeimas deputāte. CVK viņas pašreizējā nodarbošanās norādīta kā jaunatnes organizācijas “Protests” politikas konsultante. Vienlaikus viņas publiskā darbība ir saistīta arī ar pretrunīgi vērtētiem starptautiskās politikas jautājumiem, tostarp Izraēlas un Palestīnas konfliktu. Viņa ir bijusi saistīta ar Palestīnas atbalsta aktivitātēm un publiski paudusi kritisku nostāju pret Izraēlas rīcību Gazā. Sestā ir kultūras jomas pārstāve Krista Burāne - teātra un kino režisore, fotogrāfe, dramaturģe un Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskā asistente. Kopš 2007. gada viņa ir bijusi dažādu filmu, izrāžu, izstāžu un starpdisciplināru projektu autore vai to veidošanas dalībniece.
* Vidzemes saraksta līderis ir bijušais aizsardzības ministrs un Saeimas deputāts Andris Sprūds, kurš pēc 2026. gada pavasarī piedzīvotās dronu incidentu krīzes atkāpās no ministra amata. Pirms politiskās karjeras Sprūds ilgstoši bija saistīts ar Latvijas Ārpolitikas institūtu. Otrais numurs sarakstā ir Saeimas deputātei un vides ekspertei Janai Simanovskai, Viņa plašāku politisku rezonansi ieguva saistībā ar diskusijām par dzimumidentitāti un dzimuma maiņas regulējumu. 2022. gadā viņas dalība LTV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” izraisīja asu reakciju no Nacionālās apvienības politiķiem, kuri viņas pausto nostāju vērtēja kā pārāk liberālu (viņas izteikumi par iespēju vienkāršot dzimuma maiņas regulējumu izraisīja asu reakciju). Bet trešajā vietā ierindota Ropažu novada domes bijusī priekšsēdētāja Signe Grūbe.
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* Latgales saraksta līdere ir Saeimas deputāte Leila Rasima, kuras profesionālā pieredze ir saistīta ar izglītību, jauniešu darbu un sabiedrības līdzdalību. Sarakstā kandidē ar otro numuru startē Rīgas Stradiņa universitātes lektors Edgars Labsvīrs, kuram ir plaša pieredze veselības aprūpes pārvaldībā – viņš bijis Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītājs, strādājis Vakcinācijas projekta birojā un ieņēmis vadošus amatus slimnīcu pārvaldībā. Viņa profesionālajā biogrāfijā īpaši izceļas darbs NVD Covid-19 pandēmijas sākumā. Edgara Labsvīra vadībā tika veikti aizsargmasku un respiratoru iepirkumi, kurus vēlāk kritizēja Valsts kontrole, norādot uz nepietiekamu lēmumu dokumentēšanu un caurskatāmības problēmām. 2020. gada jūnijā viņš atstāja NVD direktora amatu, un pats tolaik atzina, ka viens no iemesliem bija plašā kritika par masku iepirkumiem. 2025. gadā viņš kļuva par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētāju, kad aktuāla bija Latvijas Onkoloģijas centra rekonstrukcija, kuras īstenošanu apgrūtināja finansējuma trūkums. Ar trešo numuru startē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore un Preiļu novada pašvaldības deputāte Skaidrīte Ūzuliņa.
* Kurzemes saraksta pirmais numurs ir bijušajai kultūras ministrei Agnesei Lācei. Pirms darba valdībā viņa vairākus gadus bija saistīta ar migrācijas, integrācijas un sabiedrības saliedētības jautājumiem. Programmētāja Ilva Norenberga Kurzemes sarakstā ir otrā. Viņas politiskā pieredze nav sākusies ar “Progresīvajiem” – bijusi Talsu novada domes deputāte un darbojusies partijā “Mēs – Talsiem un novadam”. Trešā ir Inese Tauriņa, kura savā CV norādījusi darbu kā Aizputes Renesanses biedrības brīvprātīgā. Tomēr viņas iepriekšējā profesionālā darbība ir daudz plašāka. Viņa vairākus gadus bija viena no Latvijas pretkorupcijas nevalstiskā sektora redzamākajām pārstāvēm – vadīja sabiedrību par atklātību “Delna”, aktīvi komentējot korupcijas apkarošanu un kritizējot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu.
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Kurzemes saraksta ceturtais numurs Salvis Roga ir Liepājas pašvaldības deputāts, ievēlēts no Latvijas Reģionu Apvienības saraksta. Piektā ir Valsts Kultūrkapitāla fonda priekšsēdētāja vietniece, kā arī Liepājas Karostas Mūzikas skolas pedagoģe Dace Bluķe.
* Zemgales saraksta lokomotīve ir ir Saeimas deputāts, bet bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Otrā viena no jaunākajām “Progresīvo” politiķēm, “Progresīvo” valdes locekle Marta Bogustova. Ar trešo numuru kandidē Jelgavas domes deputāts Uldis Dūmiņš. Ceturtā - sociālo zinātņu speciāliste, Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē asociētā profesore Līga Rasnača, bet piektā Rīgas domniece Inese Voika, kura ir viena no sabiedrības par atklātību “Delna” dibinātājām.