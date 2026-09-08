Dienvidkurzemes novadā brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem piešķirtas 12 autocisternas
Dienvidkurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība saņēmusi 12 VUGD nodotas autocisternas, kas būtiski stiprinās operatīvo reaģēšanu un ugunsdrošību visā novadā. Jaunā tehnika, kas ir daļa no valsts mēroga 48 autocisternu nodošanas, ļaus palīdzību sniegt tuvāk notikuma vietai sadarbībā ar VUGD.
Vasaras sākumā Dienvidkurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība papildinājusi savu tehniku ar 12 autocisternām. Tās pašvaldībai un novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai nodotas pēc tam, kad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atjaunojis savu autoparku.
Kopumā Iekšlietu ministrija un VUGD pašvaldībām un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām visā Latvijā nodevuši 48 autocisternas. Dienvidkurzemes novadam piešķirtā tehnika ļaus vēl plašāk nodrošināt operatīvu palīdzību ugunsgrēku un citu negadījumu gadījumos. Ugunsdzēsības autocisternas ir nokomplektētas ar minimālo aprīkojumu ugunsgrēku dzēšanas darbu veikšanai.
Dienvidkurzemes novadā brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienestā dežurē 15 novada vietās - Grobiņā, Gaviezē, Otaņķos, Nīcā, Durbē, Bārtā, Rucavā, Pāvilostā, Dunikā, Vērgalē, Vaiņodē, Cīravā, Tadaiķos, Papē un Ziemupē.
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji savu darbu veic sadarbībā ar VUGD, nepieciešamības gadījumā dodoties uz izsaukumiem un palīdzot nodrošināt operatīvu reaģēšanu dažādās novada vietās.
Jaunā tehnika ir būtisks ieguvums Dienvidkurzemes novadam, jo tā stiprina vietējo ugunsdrošības sistēmu un ļauj palīdzību iedzīvotājiem nodrošināt iespējami tuvāk notikuma vietai.