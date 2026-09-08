Ko iesākt ar rudens ražas pārpalikumiem un dārza bioloģiskajiem atkritumiem?
Rudenī pieaug bioloģiski noārdāmo dārza un pārtikas atkritumu apjoms, un “Eco Baltia vide” skaidro, kā tos ilgtspējīgi apsaimniekot, lai samazinātu izmaksas un pārvērstu atkritumus par resursu. Galvenie risinājumi ir kompostēšana, priekšapmaksas bioatkritumu maisi, mājas konteineri un pašvaldību sezonālie piedāvājumi.
Rudens ir aktīvākais dārza darbu un ražas novākšanas laiks, kad līdz ar lapām, nopļauto zāli un augu atliekām mājsaimniecībās strauji pieaug arī kritušo un bojāto augļu daudzums. Vides resursu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” skaidro risinājumu to piemērotai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
“Bioloģiski noārdāmie atkritumi nav tikai atkritumi – pareizi sašķiroti un apsaimniekoti tie kļūst par resursu. Atsevišķi nododot pārtikas un dārza atkritumus, samazinās nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms un attiecīgi arī izmaksas, kā arī tiek radīta iespēja bioloģiski noārdāmos materiālus izmantot pārstrādē. Tāpēc arī sezonā, kad dārzos rodas vairāk kritušo augļu, lapu un citu zaļo atkritumu, svarīgi izvēlēties piemērotāko apsaimniekošanas risinājumu, lai šie atkritumi tiktu izmantoti lietderīgi,” norāda SIA “Eco Baltia vide” valdes loceklis Andris Ziemelis.
Ilgtspējīgākais risinājums – kompostēšana
Viens no praktiskākajiem un ilgtspējīgākajiem risinājumiem ir kompostēšana piemājas teritorijā. Kompostā var ievietot bojātus augļus un dārzeņus, lapas, zāli un citas augu izcelsmes atliekas, tādējādi vēlāk iegūstot vērtīgu augsnes uzlabotāju dārzam.
Kompostēšanas būtiska priekšrocība ir tā, ka bioloģiskie materiāli paliek turpat saimniecībā un tiek atkārtoti izmantoti. Tas ļauj samazināt gan izvedamo atkritumu apjomu, gan ar to pārvadāšanu saistīto resursu patēriņu. Vienlaikus komposts palīdz atgriezt augsnē barības vielas un organisko materiālu, tādējādi veidojot ilgtspējīgāku aprites ciklu pašā mājsaimniecībā.
Priekšapmaksas bioloģisko atkritumu maisi
Situācijās, kad bioloģiskie atkritumi rodas neregulāri, bet lielākā daudzumā, “Eco Baltia vide” saviem klientiem piedāvā priekšapmaksas speciālos atkritumu maisus to savākšanai. Tie ir piemēroti, piemēram, pārtikā nederīgiem āboliem un bumbieriem, lapām, zālei un citiem bioloģiski noārdāmiem dārza atkritumiem.
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Maisus iespējams iegādāties “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centros: Rīgā, Brīvības gatvē 289, un Rumbulā, Getliņu ielā 5. Tāpat tos iespējams iegādāties veikalos Mārupē, Daugavas ielā 27 (SIA “Forsitija” ziedu veikals), Ādažos, Rīgas gatvē 51 (SIA “Puķu Elvis” ziedu veikals), Piņķos, Jūrmalas iela 14 (SIA “Anemoon” ziedu veikals). Attālināti maisus iespējams pasūtīt, rakstot pieteikumu uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv. Minimālais pasūtījuma apjoms 10 maisi.
Maisu savākšana atkarībā no reģiona tiek veikta piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Izvešanas dienā maisiem jābūt novietotiem specializētajam transportam brīvi pieejamā vietā. Piepildot maisus, jāņem vērā, ka viena maisa svars nedrīkst pārsniegt 20 kilogramus, lai to būtu iespējams droši pacelt un iekraut transportā.
Bioloģisko atkritumu konteiners pie mājas
Ja dārza atkritumi sezonāli nerodas lielā apjomā, var pietikt ar bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineru, kas jau izvietots pie mājas. Lai konteineru būtu iespējams pilnībā iztukšot, svarīgi atkritumus tajā nesablīvēt un nepresēt. Pārāk cieši saspiesti bioloģiskie atkritumi var pieplakt pie konteinera sienām un apakšas, tādēļ iztukšošanas laikā tie var palikt tvertnē, kā arī šāds paradums var sabojāt konteineru.
Bioloģiskajiem atkritumiem paredzētā konteinera tukšošana notiek atbilstoši ikdienas izvešanas grafikam, taču, ja tvertne piepildās ātrāk, iespējams pieteikt papildu tukšošanu ārpus ierastās izvešanas reizes.
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Vērts noskaidrot arī pašvaldības piedāvājumus
Par sezonālo dārza atkritumu nodošanas iespējām iedzīvotāji aicināti interesēties arī savā pašvaldībā. Atsevišķos reģionos rudenī tiek organizētas lapu un zaļo atkritumu savākšanas akcijas, izveidotas īpašas nodošanas vietas vai piedāvāti citi sezonāli pakalpojumi dārza atkritumu apsaimniekošanai.
Šādi risinājumi var būt īpaši noderīgi gadījumos, kad īsā laikā rodas lielāks lapu, zāles, kritušo augļu vai citu bioloģisko atkritumu apjoms. Pirms atkritumu nogādāšanas ieteicams noskaidrot konkrētās pašvaldības noteikumus, pieņemamo atkritumu veidus, nodošanas vietu adreses un pakalpojuma pieejamības termiņus.
Kā šķirot bioloģiskos atkritumus?
Bioloģiskajiem atkritumiem paredzētajā konteinerā un speciālajos maisos drīkst ievietot bojātus augļus un dārzeņus, pārtikas pārpalikumus, augļu un dārzeņu mizas, kafijas un tējas biezumus, olu čaumalas, kā arī lapas, zāli, nezāles un citas augu atliekas.
Svarīgi tajos neievietot plastmasu un iepakojumu, stiklu, metālu un nešķirotos sadzīves atkritumus, jo šādi piemaisījumi apgrūtina bioloģisko atkritumu kvalitatīvu pārstrādi. Tāpat pie bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem nedrīkst izbērt dzīvnieku pakaišus, tūjas un pelnus.
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Plašāka informācija par “Eco Baltia vide” piedāvātajām šķirošanas iespējām, priekšapmaksas maisu iegādi un citiem pakalpojumiem pieejama uzņēmuma mājaslapā, zvanot pa tālruni 8717 vai rakstot uz info@ecobaltiavide.lv vai katra reģiona individuālo e-pasta adresi.