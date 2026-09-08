Bauskas ielas sprādziens atklājis likuma trūkumus - rosina pagarināt pagaidu dzīvesvietas nodrošināšanu
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 8.septembrī, atbalstīja virzīšanai izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, kas paredz nodrošināt ilgāku pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas vai tās daļas ekspluatācija ir pilnībā pārtraukta un tās atjaunošana nav iespējama viena gada laikā.
“Valstij un pašvaldībām ir jābūt iespējai palīdzēt cilvēkiem situācijās, kad viņiem savu mājokļi jāpamet nelaimes gadījuma dēļ. Ja mājas atjaunošana objektīvu iemeslu dēļ aizņem vairāk nekā gadu, nevaram pieļaut situāciju, ka cilvēks paliek bez pašvaldības atbalsta. Šie grozījumi sniegs cilvēkiem pārliecību, ka palīdzība būs pieejama līdz brīdim, kad viņi varēs atgriezties savās mājās,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Patlaban likums paredz, ka pašvaldība personu ar pagaidu dzīvojamo telpu nodrošina līdz dzīvojamās telpas vai mājas atjaunošanai, bet ne ilgāk kā vienu gadu. Praktiskā pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos šis termiņš nav pietiekams, jo dzīvojamās mājas tehniskā izpēte, projektēšana, finansējuma piesaiste, iepirkumi un atjaunošanas darbi var ilgt vairākus gadus.
Likumprojekts paredz, ka gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas vai tās daļas ekspluatācija ir pilnībā pārtraukta un tās atjaunošana nav iespējama viena gada laikā, personai pagaidu dzīvojamā telpa būs nodrošināma līdz mājas vai tās daļas ekspluatācijas atjaunošanai, bet ne ilgāk kā piecus gadus.
Likumprojekts izstrādāts, izvērtējot praksē konstatētās problēmas, kas aktualizējās pēc 2026.gada 2.janvārī notikušā sprādziena daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bauskas ielā 15 Rīgā.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības pieredze liecina, ka atsevišķos gadījumos pašreiz noteiktais viena gada termiņš nav pietiekams, lai pabeigtu mājas atjaunošanu un iedzīvotāji varētu atgriezties savā mājoklī. Komisija lēma likumprojektu virzīt izskatīšanai 10. septembra Saeimas sēdē.