Novadu ziņas
Šodien 14:11
Aizvadīts starptautiskais zivju zupas vārīšanas čempionāts Šilutē
Vadakstes pagasta komanda Saldus novadu pārstāvēja starptautiskajā zivju zupas vārīšanas čempionātā Šilutē, kur 61 komanda sacentās par gardākās zupas titulu. Neskatoties uz pārcelšanu nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ, šefpavāres Ingas Raudes gatavotā siļķu zupa tika izķerta nieka minūtēs, godam popularizējot Saldus novada vārdu.
Šogad Saldus novadu čempionātā pārstāvēja Vadakstes pagasts, vārot zivju zupu no siļķēm. Paldies šefpavārei Ingai Raudei un visai Vadakstes komandai par gardo zupu, aizrautību un Saldus novada vārda popularizēšanu!
Pasākumā piedalījās arī Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un priekšsēdētāja vietnieces Inta Vanaga un Kristīna Maslovska.
Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ čempionāts šogad tika pārcelts no Rusnes salas uz Šilutes pilsētas centru. Tajā savas zivju zupas vārīja 61 komanda.
Arī šogad Saldus novada zivju zupa tika notiesāta vien nieka pārdesmit minūtēs – tātad patiešām bija garda!