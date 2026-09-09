Carnikavas bērnudārzs "Riekstiņš" un iela, kur suņi uzbruka bērniem (2026. gads)
Bērnudārzs “Riekstiņš” un tā apkārtne Carnikavā, kur suņi uzbruka bērniem.
FOTO, VIDEO: šodien te valda klusums... Jauns.lv izstaigā Carnikavas ielu, kur piektdien suņi uzbruka bērniem
Carnikava jau tagad dzīvo savu ierasto dzīvi. Pie bērnudārza “Riekstiņš” skan bērnu balsis, bērni spēlējas ārā, iepretim esošajā parkā savus darbus dara dārznieki, bet cilvēki dodas savās ikdienas gaitās. No pirmā acu uzmetiena nekas šajā vietā neliecina par notikumiem, kas šeit risinājās tikai dažas dienas iepriekš.
Taču aptuveni septiņu minūšu gājiena attālumā no bērnudārza atrodas šaura ieliņa starp privātmājām. Tieši pa šo ceļu piektdien devās bērnudārza “Riekstiņš” bērnu grupiņa kopā ar pedagogiem. Tur pastaiga dažu mirkļu laikā pārvērtās panikā – divi suņi uzbruka bērniem, seši no viņiem tika sakosti, no kuriem divus hospitalizēja, bet, mēģinot bērnus pasargāt, cieta arī pedagogs.
Jauns.lv devās uz Carnikavu, lai apskatītu bērnudārza apkārtni, Lašu ielu un vietu, kur piektdien notika suņu uzbrukums.
Septiņas minūtes no bērnudārza līdz uzbrukuma vietai
No bērnudārza “Riekstiņš” līdz vietai, kur piektdien notika uzbrukums, pieaugušajam kājām jāiet aptuveni septiņas minūtes.
Ceļš ved caur Carnikavas parku, kur atrodas arī bērnu rotaļlaukums. Bērnudārza tuvumā valda ierastā rosība – bērni spēlējas, skan viņu balsis, cilvēki pārvietojas pa apkārtni. Parkā strādā dārznieki.
Pēc parka, pārejot pāri ielai, sākas privātmāju rajons. Ainava kļūst mierīgāka – gar ielu rindojas privātmājas, un tās visas norobežo žogi.
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Pa Lašu ielu ejot tālāk, priekšā parādās neliela, šaura ieliņa, kas savieno Lašu un Nēģu ielu. Tieši šajā vietā piektdien bērnu pastaiga beidzās ar suņu uzbrukumu.
Otrdienas priekšpusdienā šeit ir kluss. Cilvēku ir maz, garām ik pa laikam pabrauc automašīna, bet apkārtējās mājas šķiet mierīgas. Nav redzami cilvēki ar suņiem, un arī suņu riešanu šajā rajonā nedzird. No malas šī ir pavisam parasta Carnikavas iela.
Ir grūti iedomāties, ka tikai dažas dienas iepriekš pa šo pašu ceļu pārvietojās 19 bērnu grupa un šeit dažu mirkļu laikā izcēlās panika.
Vieta, par kuru vietējie zina, bet runāt nevēlas
Uzrunātie vietējie iedzīvotāji zināja, kur tieši noticis uzbrukums. Taču plašāk par notikušo runāt viņi nevēlējās.
Viena no Lašu ielas iedzīvotājām piekrita parādīt vietu, kur piektdien notika uzbrukums. Viņa zināja, kurp jāiet, taču par pašu notikumu plašāk komentēt nevēlējās.
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Arī jautājumu par privātmāju, no kuras, pēc publiski izskanējušās informācijas, suņi izkļuva, vietējā iedzīvotāja nevēlējās komentēt. Uz jautājumu, vai viņa zina, kura tā ir, sieviete atbildēja īsi: “Tas ir noslēpums.”
Šī atturība bija jūtama arī citās sarunās. Cilvēki zināja, par kuru vietu ir runa, taču nevēlējās publiski apspriest notikušo.
Otrdien šajā ielā nebija nekā, kas liecinātu par piektdienas notikumiem. Nebija ne suņu riešanas, ne redzamu suņu, ne cilvēku, kuri tos vestu pastaigā. Tikai klusums un privātmāju žogi.
Piektdien šeit viss bija citādi
Piektdien šī pati klusā iela kļuva par vietu, kur bērnu pastaiga dažu mirkļu laikā pārvērtās murgā.
Bērnudārza “Riekstiņš” 19 bērni kopā ar pedagogu un pedagoga palīgu bija devušies pastaigā ārpus bērnudārza teritorijas. Kā iepriekš skaidrojusi bērnudārza vadītāja, pastaigas ārpus iestādes teritorijas ir daļa no bērnu ikdienas un mācību procesa. Maršruts šoreiz bija iepriekš saskaņots un plānots.
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Taču pastaigas laikā bērnu grupai pietuvojās divi suņi. Seši bērni tika sakosti. Divi bērni tika nogādāti slimnīcā, un abiem vēlāk bija nepieciešama operācija. Mēģinot bērnus pasargāt, cieta arī pedagogs.
Notikuma aculiecinieks Raimonds iepriekš stāstīja, ka caur logu redzējis meitenīti guļam uz zemes, kamēr abi suņi viņu katrs rāvuši aiz vienas kājas. Pedagogs skrējis bērniem palīgā, bet situācijā iesaistījušies arī apkārtējie iedzīvotāji.
Kāds vīrietis mazākos bērnus pat cēlis uz automašīnas jumta, lai viņus pasargātu no suņiem. Citi kaimiņi bērnus ielaiduši savās mājās. Tur daži bērni raudājuši un trīcējuši, kamēr ārā sācis līt.
Notikuma vieta, kas otrdien šķiet klusa un gandrīz tukša, piektdien bija piepildīta ar bērnu saucieniem, satraukumu un cilvēkiem, kuri steidzās palīdzēt.
Kā suņi nonāca uz ielas?
Pēc notikušā viens no būtiskākajiem jautājumiem ir – kā divi suņi vispār nonāca uz ielas, pa kuru devās bērnu grupa?
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Suņu saimniekam Ivo ir sava versija par notikušo. Iepriekš sarunā ar TV3 viņš stāstīja, ka tajā dienā teritorijā bija ieradušies strādnieki, kuri veica kanalizācijas remontdarbus. Pēc saimnieka teiktā, strādnieki nejauši atvēruši vārtus, kurus nevajadzēja atvērt, un suņi izkļuvuši no teritorijas.
Ivo norādīja, ka suņi iepriekš auguši kopā ar maziem bērniem un līdz šim agresīva uzvedība neesot novērota. Viņš arī apgalvoja, ka teritorija bijusi norobežota, lai suņi nevarētu patvaļīgi izkļūt. Tomēr notikušā apstākļus vēl izmeklē policija, tāpēc precīzi notikumu cēloņi un apstākļi vēl ir jānoskaidro.
Policijā saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess. Suņi pēc uzbrukuma ir izolēti, bet to turpmākais liktenis būs atkarīgs no izmeklēšanas, ekspertīžu rezultātiem un turpmākajiem lēmumiem.
Pastaiga nebija nejauša
Bērnudārza vadītāja iepriekš skaidrojusi, ka pastaigas ārpus “Riekstiņa” teritorijas ir daļa no bērnu ikdienas. Tās ļauj bērniem mācīties orientēties apkārtnē, šķērsot ielas, ievērot satiksmes noteikumus un iepazīt apkārtējo vidi.
Arī piektdienas pastaiga bija iepriekš plānota un saskaņota. Taču pat rūpīgi izplānots maršruts nevar paredzēt situāciju, kurā bērnu grupai pēkšņi tuvojas divi suņi.
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Tieši tāpēc otrdien, stāvot klusajā ielā starp privātmājām, ir grūti iedomāties, kas šeit notika tikai dažas dienas iepriekš.
Tās pašas ielas, tikai cita sajūta
Otrdien, ejot pa šo maršrutu, nekas neliecina par piektdienas notikumiem. Pie bērnudārza bērni atkal spēlējas. Parkā strādā dārznieki. Bērnu rotaļlaukums turpina savu ikdienas dzīvi. Cilvēki dodas savās gaitās.
Aptuveni septiņas minūtes tālāk atrodas šaurā iela starp privātmājām. Tur viss ir kluss.
Tie paši žogi. Tās pašas mājas. Tas pats ceļš. Tikai tagad uz šo ceļu skatās citādi.