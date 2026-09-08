"Kāpēc bērni vispār jāved ārpus bērnudārza teritorijas?" Pedagoģe atbild uz sabiedrības sašutumu pēc traģēdijas Carnikavā
Pēc traģiskā suņu uzbrukuma Carnikavas bērnudārza audzēkņiem sabiedrībā izskanējuši jautājumi, kāpēc bērni vispār tiek vesti pastaigās ārpus iestādes teritorijas. Reaģējot uz šiem komentāriem, pirmsskolas pedagoģe un vadītāja Sniedze Brakovska skaidro, ka bērnudārzs nevar būt sala, kurā bērns vairākus gadus pavada aiz žoga, jo pastaigas ārpus teritorijas ir pilnvērtīga un neatņemama mācību procesa daļa.
Kā sociālajā tīklā "Facebook" norāda Brakovska, atteikšanās no šādām pastaigām un apkārtējās vides iepazīšanas atņemtu bērniem ļoti būtisku pirmsskolas pieredzi. Ejot pa savu pilsētu vai ciemu, bērni mācās šķērsot ielu, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietoties grupā, orientēties apkārtnē un pamanīt ceļa zīmes vai luksoforus. Viņi ierauga pastu, bibliotēku, veikalu, upi un dabu, tādējādi mācoties vērot, jautāt, sadarboties un rīkoties dažādās situācijās. Pedagoģe uzsver, ka to visu nav iespējams iemācīties tikai grupas telpā vai bērnudārza pagalmā.
Arī pirmsskolas izglītības saturs paredz, ka bērns mācās praktiskā darbībā dažādās vidēs. Bērnam ir jāapgūst droša rīcība uz ielas, brīvā dabā un pie ūdenstilpēm, ko nevar izdarīt, liedzot viņam iespēju šo pasauli reāli iepazīt.
Brakovska akcentē, ka katrai pastaigai ir jābūt pārdomātai un maršrutam izvērtētam, turklāt pedagogiem jāzina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, jo kompromisu par bērnu drošību nav. Tomēr pat vislabāk izplānotajā pastaigā nav iespējams paredzēt, ka no privātīpašuma pēkšņi izskries divi nepieskatīti suņi. Viņa norāda, ka Carnikavas gadījums, kurā 19 bērni ar diviem pieaugušajiem devās pa iepriekš saskaņotu maršrutu, ir briesmīgs notikums un vienlaikus atgādinājums par pieaugušo atbildību bērnu drošības garantēšanā publiskajā vidē. Pēc šādiem notikumiem ir jāvērtē drošības uzlabošanas iespējas, taču bērni pasauli iepazīst tajā esot, un pieaugušo uzdevums ir dot viņiem šo iespēju, darot visu iespējamo viņu aizsardzībai.
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Jau ziņots, ka saistībā ar divu suņu uzbrukumu piektdien, 4. septembrī, Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem Valsts policijā ir sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Pašlaik notiek izmeklēšana, un suņu saimnieks ir noskaidrots.
Incidenta dienā bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā atradās iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas. Lašu ielas galā grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi. Uzbrukumā cieta seši bērni, no kuriem divus hospitalizēja, kā arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās dzīvniekus noturēt, lai pasargātu audzēkņus.