Ārlietu ministrijas pārstāvis: "Neoficiāla informācija liecina, ka Nepālā atrasti priekšmeti, kas varēja piederēt tūristiem!"
Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns sniedzis jaunākās ziņas saistībā ar Nepālā bezvēsts pazudušajiem Latvijas pilsoņiem.
"Šodien ir 14. diena pēc plūdiem. Mazliet par aktuālo. Neoficiāla informācija pašlaik liecina, ka Ķīnas pusē ir atrasti priekšmeti, kas varētu būt piederējuši ārvalstu tūristiem, kas atradās Nepālas-Ķīnas robežpunktā," sociālajos tīklos norāda Barkāns. "Ziņas par pašiem tūristiem, diemžēl, vēl nav. Bet ceram, ka drīzumā tādas varētu būt."
Barkāns norāda, ka Nepālā, tāpat kā Rīgā, aizvadītajā dienā notika aizlūgumi par bezvēsts pazudušajiem. "Aizdedzām sveces. Ieturējām klusuma brīdi," pauda Konsulārā departamenta pārstāvis, norādot, ka 7. septembrī Nepālā tika izsludināta sēru diena.
“Domās un lūgšanās kopā.” Rīgas Domā aizvadīts aizlūgums par Nepālā pazudušajiem
Šodien plkst. 18 Rīgas Domā notika aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem, pulcējot arī valsts augstākās amatpersonas – ...
Viņš norāda, ka šobrīd robežpunktam klāt pielaisti arī ārvalstu mediji, kas publicējuši vairākus ziņojumus par to, kā minētajā vietā izskatās un kā notiek darbi. "Kopumā varam aptvert šīs katastrofas patiesos apmērus, redzot šos video," viņš norāda, piebilstot, ka musonu sezona valstī vēl nav noslēgusies.
"Caļi ir izskaloti, pat tie, kas necieta plūdos. Katru dienu, kad lietus uznāk - tas ir pamatīgs. Paldies glābējiem, kas dara tiešām iespaidīgu darbu. Mēs vēlam viņiem visu iespējamo izturību," norāda Barkāns.
Jauns.lv rekonstruēja bezvēsts pazudušās Latvijas tūristu grupas pēdējo maršrutu pirms katastrofas uz Nepālas un Ķīnas robežas, un zināms, ka latviešu pēdējās koordinātas ved uz Girongas robežpunktu ar Nepālu.
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Jau ziņots, ka 28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.