Aculiecinieki stāsta par suņu uzbrukumu bērniem Carnikavā. "Divi suņi, katrs aiz citas kājas, rāva meitenīti uz abām pusēm!"
Aculiecinieki 360TV raidījumam “Sadursme 360” norāda, ka piektdien notikušais uzbrukums bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem bijis nežēlīgs. Grupiņā bija piecus līdz sešus gadus veci bērni, un pastaigas maršruts bija iepriekš saskaņots.
“Pa logu redzēju, ka meitenīte guļ zemē. Divi suņi, katrs aiz citas kājas, rauj uz abām pusēm. Audzinātāja pa vidu ātri leca čībās un skrēja palīgā. Palīdzēja tos suņus dabūt katru pie savas sētas,” stāsta Raimonds, notikušā aculiecinieks.
Redzot notiekošo, palīgā steidzās vairāki apkārtējie. Kāds vīrietis mazos bērnus cēla augšā uz automašīnas jumta, lai viņus pasargātu. Notikuma vietā “Sadursme 360” sastapa arī Inesi, kura par piedzīvoto spēj runāt vien ar asarām acīs.
“Es izgāju ārā, tad jau bērni bija saglābti. Visi sēdēja uz manas mašīnas, salikti. Protams, ka satraukums, un arī lietus sākās. Protams, ka es teicu, lai nāk iekšā. To būtu darījis pilnīgi jebkurš. Tas nav mans īpašais nopelns. Ja jums pie mājas sēdētu 19 bērni lietū, jūs noteikti viņus arī aicinātu iekšā," norāda Inese.
"Par laimi, man ir istaba, kur 4-5 gadus veciem bērniem bija pilns ar rotaļlietām, tā kā viņiem bija pietiekami interesanti, bija, ko apskatīties. Viņi ātri iejutās, atrada arī kādu noslēptu konču, kāds pieprasīja no dārza ābolus, kāds ir pa laikam paraudāja klusiņām, kāds trīcēja,” norāda Inese, kas aprūpēja cietušos bērnus.
Incidentā cieta seši bērni, divi no viņiem tika nogādāti slimnīcā. Pēc aculiecinieku teiktā, suņi bijuši agresīvi tikai pret bērniem. Lai noskaidrotu, kas varēja izraisīt tik agresīvu uzvedību, “Sadursme 360” vērsās pie suņu uzvedības speciālistes. “Vairāku suņu gadījumā, tas bieži vien nozīmē bara efektu. Vienam ir emocija, uzbudinājums, teritoriālā sargāšana vai nepietiekamā socializācija. Tajā gadījumā tie bērni visticamāk ir staigājuši regulāri garām, bļaustījušies, tas suns droši vien ir visu laiku bijis uzvilcies. Nekas ar to netika darīts, saimnieki ar to nav strādājuši,” skaidro Līga Zvirgzdiņa-Grebina, suņu uzvedības speciāliste.
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Abi suņi šobrīd ir izolēti un atrodas veterinārārstu uzraudzībā – trakumsērgas pazīmes tiem nav konstatētas, bet lēmums par to turpmāko likteni vēl nav pieņemts.
Jau ziņots, ka Ivo, kura suņi piektdien sakoda sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus, "TV3 Ziņām" norādīja, ka traģiskie notikumi norisinājušies ļoti ātri, un notikušais esot bijis vairāku apstākļu sakritība.
Saimnieks stāsta, ka suņi tikuši atvesti no Krievijas pirms četriem gadiem, un turpmāko gadu laikā viņi esot auguši kopā ar maziem bērniem. Līdz šim agresija no viņu puses neesot tikusi manīta, medijam norāda Ivo.
Bet jautāts par traģiskajiem notikumiem, Ivo atbild, ka viss norisinājies pārāk ātri. "Pie mums bija atbraukuši strādnieki, lai labotu kanalizāciju. Viņi nejauši atvēra vārtiņus, kurus nedrīkstēja vērt vaļā, un suņi izmuka ārā," iesāk suņu saimnieks.
"Nevarējām iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt. Teritorija bija nodrošināta, lai suņi netiktu ārā," pārdomās dalās Ivo.
Viņš norāda, ka pēc notikušā strādnieki uzreiz sazinājās ar policiju, lai suņus atrastu, tomēr viss esot noticis pārāk ātri... Ivo skaidro, ka suņu audzētāja viņiem ieteikusi suņus nošķirt. "Kopā viņus atstāt nevajadzētu, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties," pauž saimnieks. Arī Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāve Lita Konopore medijam atzīst, ka "ar ļoti augstu ticamību, suņi līdzīgā situācijā rīkosies tāpat un uzbruks vēlreiz".