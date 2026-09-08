Aicina uz "Ejam visi!" pārgājienu Ķemeros
19. septembrī Ķemeros ikviens aicināts doties neparastā pārgājienā, kurā kūrortpilsētu varēs iepazīt ar visām maņām.
Trīs maršruti un daudz pārsteigumu - 19. septembrī Ķemeros notiks īpašs pārgājiens "Ejam visi!"
19. septembrī Ķemeros ikviens aicināts doties neparastā pārgājienā, kurā kūrortpilsētu varēs iepazīt ar visām maņām. Dalībniekus gaidīs sērūdeņu smarža un tās vēsturiskais stāsts, mazāk ierastas takas, gardas pieturas un trīs dažāda garuma maršruti.
Organizatori norāda, ka šis nebūs ierasts pārgājiens pa Ķemeru dabas takām, jo pārgājiena dalībnieki ies cauri pilsētai un dosies pa mazāk ierastām apkārtnes dabas takām. "Satiksim vietējos, garšosim Ķemeru garšas, iepazīsim Imantu Ziedoni, sajutīsim dažādu avotu radītās smaržas un ielūkosimies vietās, kuru durvis ikdienā apmeklētājiem ir slēgtas. Mazliet vēstures, mazliet piedzīvojumu, gardas pieturas un daudz Ķemeru stāstu."
Pārgājienā aicina piedalīties ikvienu
"Vai zinājāt, ka Ķemeros pat smarža ir ar savu stāstu? Raksturīgais sērūdeņraža aromāts, kas daudziem atgādina puvušas olas, ir neatņemama Ķemeru identitātes daļa. Sērūdeņi un ārstnieciskās dūņas savulaik palīdzēja Ķemeriem izaugt par vienu no ievērojamākajiem kūrortiem Baltijā, uz kuru ļaudis devās no tuvām un tālām vietām. "Ejam visi!" pārgājienā šo kūrortpilsētu iepazīsim ne tikai ejot, bet mēģināsim to sajust ar visām maņām un atklāt stāstus, kas slēpjas aiz Ķemeru ierastās ainavas."
"Šis ir aicinājums ikvienam - ģimenēm ar bērniem, nūjotājiem, senioriem, dzīvnieku mīļiem kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem un visiem aktīva dzīvesveida piekritējiem doties ceļā un no jauna atklāt Latviju."
Pārgājienā ikviens varēs izvēlēties savām spējām un noskaņojumam piemērotāko distanci: “Čāpotāji” - 8 km, “Aktīvie” - 16 km vai “Latvijas valsts mežu izaicinājums” - 29 km.
Pasākuma programma (vēl tiks papildināta ar aktivitātēm):
10:00 - 11:00 Reģistrācija un došanās trasē Latvijas valsts mežu izaicinājuma 29 km dalībniekiem
11:30 - 12:30 Reģistrācija un došanās trasē Aktīvajiem 16 km dalībniekiem
13:00 - 14:00 Reģistrācija un došanās trasē Čāpotājiem 8 km dalībniekiem
10:00-17:00 "Annas mākslas telpas" apskate un darbnīca
10:00-17:00 Iepazīšanās ar "Konkordijas alus" ražošanas stāstiem un degustācijas (Bišu ielas pagalms)
10:00-17:00 Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkas apskate un aktivitātes*
10:00-17:00 Aijas Bernhardes jubilejas gleznu izstāde "Pēdas laikā" (I.Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā)
15:00 Tiešsaistes loterija Facebook kontā “EJAM VISI”
17:00 Finišs visiem dalībniekiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Papildus Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā būs iespējams bez maksas izspēlēt digitālo spēli "Iepazīsti Ziedoņa lasītavu", iepazīties ar I.Ziedoņa daiļradi, vēstures faktiem un apskatīt Aijas Bernhardes jubilejas izstādi "Pēdas laikā".
Dalībnieki saņems starta paku
Startā dalībnieki saņems pārgājiena starta paku, kurā iekšā atradīsies kāds salds enerģijas našķis, ūdens pudele, pasākuma suvenīrs un citi pārsteigumi, savukārt finišā visi saņems gardu putras porciju. Kartē būs norādīts ne tikai maršruts, bet arī aprakstīti maršrutā esošie objekti un sagatavoti izzinoši jautājumi, kuru atbildes dalībnieki varēs atrast maršrutā. Jautājumi ir veidoti ar mērķi, lai veicinātu maršruta tuvāku iepazīšanu un ikviena dalībnieka zināšanu krājumu papildināšanu par Latviju.
Garākajā maršrutā dalībniekiem būs nodrošināts enerģijas uzlādes punkts, kur varēs atpūsties un uzņemt papildu enerģijas kalorijas. Visi dalībnieki pārgājiena laikā piedalīsies lielajā izlozē, kurā varēs laimēt vērtīgas balvas no dažādiem pasākuma atbalstītājiem. Izlozei būs iespējams sekot līdzi EJAM VISI Facebook lapā. Vairāk informācijas un reģistrēšanās: www.ejamvisi.lv
Pasākuma atbalstītāji: Latvijas Tautas sporta asociācija, Izglītības un zinātnes ministrija, AS "Latvijas valsts meži", AS “Rīgas Dzirnavnieks”, AS „Tukuma Piens”, SIA "Stelpes minerālūdens", mājsaimniecību preču lielveikals “TavaTelpa.lv”, Hematogenas Vita + batoniņi, Daily, apavu veikals GABI, DINOSS. Pasākuma sadarbības partneri: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.