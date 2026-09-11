Stabilā nestabilitāte: 15. Saeimas vēlēšanu saraksts nr. 13 - “Stabilitātei!”
Partijai, kurai 15. Saeimas vēlēšanās ticis daudziem ar aizspriedumiem saistītais skaitlis 13., tik tiešām varētu būt saistība ar kādiem pārdabiskiem, nelabvēlīgi noskaņotiem spēkiem. Partijas līderis spiests bēguļot ārzemēs, partiju kandidāti nespēj atbildēt uz visnotaļ elementāriem jautājumiem un tā tālāk. Līdz ar to esot jāmaina viss, sākot no pašiem pamatiem…
“Stabilitātei!”, kuras reitings augustā svārstījās ap trim procentiem, un kura vēlas mainīt visu Latvijas attīstības kursu un politiku, šajās Saeimas vēlēšanās uz īpašu uzrāvienu, pēc visa spriežot, nemaz necer, jo iesniegusi visknapākos vēlēšanu sarakstus – tikai ar 60 vārdiem un uzvārdiem piecos vēlēšanu apgabalos (otrais vismazākais deputātu kandidātu saraksts ir Gobzema sarakstam – 72). Kaut cik solīda liste tai ir tikai galvaspilsētā.
Turpinot lasītājus iepazīstināt ar 15. Saeimas vēlēšanās startējošām partijām, Jauns.lv 13. stāsts ir par “Stabilitātei”, kura skaļi paziņo: “Latvija šobrīd atrodas izvēles priekšā - turpināt esošo kursu vai mainīt valsts attīstības virzienu, lai tā kalpotu saviem iedzīvotājiem, nevis ārējiem politiskajiem un ekonomiskajiem interesēm” (šeit saglabāta partijas oficiāli iesniegtās programmas gramatiskā forma, kurā ir putra ar dzimtes un daudzskaitļa datīva formu – Red.).
Pamatu grāvēji
Proklemiskā un krievvalodīgo aizstāvju partija, kuras līderis Aleksejs Rosļikovs aizlaidies uz Baltkrieviju, jo pret viņu pēc skandalozās runas Saeimā ierosināts kriminālprocess par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu, un viņam piemērots apcietinājums, sola vārda tiešā nozīmē visu apgriezt ar kājām gaiša.
Tās uzstādījumu starpā ir * atjaunot ekonomisko sadarbību visās nozarēs ar Krieviju un Baltkrieviju; * atteikšanās no ārvalstu finansēšanas par Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļiem (faktiski tas nozīmē palīdzības pārtraukšanu Ukrainai); * nodrošināt plašākas iespējas krievu valodas lietošanai; * vienkāršot pilsonības iegūšanas kārtību pastāvīgajiem valsts iedzīvotājiem; * nodrošināt iespēju apgūt izglītību krievu valodā. Šie programmatiskie uzstādījumu pēc būtības zem tepiķa paslauka visnotaļ cēli uzrakstītos teikumus (radīt jaunas darba vietas Latvijas iedzīvotājiem, samazināt ierēdņu skaitu, modernizēt medicīnas iestādes, nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni visiem Latvijas iedzīvotājiem un citus).
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Haotiskie kandidāti
Plašu ievērību un arī uzjautrinājumu izraisīja “Stabilitātei” kandidātes no Zemgales Violetas Drozdovičas haotiskā rīcība pēc tam, kad žurnālists Guntis Bojārs TV priekšvēlēšanu debatēs uzdeva jautājumu: “Kam pieder Krima?”. Jāpiebilst, ka veids, kā žurnālists jautājumu uzdeva bija īpaši veikls.
“Jums programmā ir punkts - atcelt iespēju atturēties no balsojuma. Tad sanāk, ka katram deputātam esot jābalso par vai pret, kas sanāk – tikai “jā” vai “nē”,” diskusijā norādīja Guntis Bojārs. Pēc tam žurnālists piedāvāja deputāta kandidātei pamēģināt to, kā viņas partijas piedāvātais punkts strādātu, norādot, ka viņas priekšā atrodas kartīte, uz kuras vienā pusē uzrakstīts vārds “Jā”, bet otrā – “Nē”. “Apgalvojums šāds: Krima ir Ukrainas teritorija, ko Krievija ir okupējusi. Jā vai nē?" vaicāja žurnālists. Pēc neliela mulsuma brīža Ieva Drozdoviča sāka noliedzoši māt ar galvu un rokā uz visām pusēm grozīt jā-nē kartīti.
Līdzīga neskaidrība iepriekš bija vērojama arī partijas vadītājas Svetlanas Čulkovas atbildēs par Krievijas karu pret Ukrainu.
Nav arī saprotams, kas notiks ar Alekseju Rosļikovu no vienas puses viņš paziņojis, ka 4. oktobrī, nākamajā dienā pēc 15. Saeimas vēlēšanām, atgriezīsies Latvijā. To apstiprināja arī partijas “Stabilitātei!” vadītāja Svetlana Čulkova, bet tai pašā laikā viņa nespēja konkrēti pateikt, vai tā notiks arī gadījumā, ja “Stabilitāte” nepārvarēs 5% barjeru un Saeimā neiekļus.
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Kopumā “Stabilitātei!” šīs vēlēšanas kļuvušas par sava veida izturības pārbaudi – partijai jācenšas pierādīt savu stabilitāti laikā, kad tās bijušais līderis atrodas ārpus Latvijas, Saeimas frakcija ir sabrukusi, bet atsevišķu kandidātu publiskās atbildes radījušas nopietnus jautājumus par partijas ārpolitisko pozīciju. Jāatgādina, ka šī gada sākumā no “Stabilitātei!” aizgāja vairāki Saeimas deputāti un tā rezultātā frakcijā vairs nebija nepieciešamo piecu deputātu un tā izjuka.
Stabilie līderi
* Rīgas saraksta līdere ir Saeimas deputāte Svetlana Čulkova, aiz kuras seko no taisnīgas tiesas kaut kur Baltkrievijā bēguļojošais Aleksejs Rosļikovs. Trešais un ceturtais arī Saeimas deputāti Vilis Sruoģis un Jefimijs Klementjevs. Interesanti, ka Vilis Sruoģis par parlamenta deputātu kļuva tad, kad no Saeimas aizgāja un no Rīgas aizmuka bēdīgi slavenais Aleksejs Rosļikovs (viņa vietu taču kādam bija jāieņem). Piektais ir pazīstamais krievu skolu aizstāvis, bijušais Saeimas deputāts, tagad Rīgas domnieks Jakovs Pliners. Tā kā Rīgas saraksta intriga, protams, ir vai bijušais policists un huligāniskais krievvalodīgo tiesību aizstāvis Aleksejs Rosļikovs saņems tādu atbalstu un drosmi, lai šķērsotu robežu un atkal parādītos Latvijā.
* Vidzemes sarakstā “Stabilitātei!” ir tikai četri deputāta kandidāti. Pirmais - Saeimas deputāta palīgs Pāvels Kuzmins, pēc izglītības finansists. Interesanti, ka viņu 2024. gadā “Stabilitātei!” ieteica kā Latvijas Bankas prezidentu. Otrais – SIA “Thor” (nekustamā īpašuma bizness) komercdirektors Arnolds Jancens, trešā – būvkonstruktore Jūlija Zamjatina, bet ceturtā SIA “LAPA” (darbā iekārtošanās aģentūra) inspektore Aleksandra Triguba.
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* Latgales saraksta līdere ir Saeimas deputāte Nataļja Marčenko-Jodko. Aiz viņas seko SIA “Goodman Group” (darbības sfēra saistīta ar drošības sistēmām, videonovērošanu, IT risinājumiem un tehnoloģijām) projektu vadītājs Dmitrijs Goriņa un SIA "P.A.D serviss" īpašnieks Dainis Močs, kurš iepriekš darbojies eiroskeptiķu Rīcības partijā. Sarakstu ar septīto numuru noslēdz Viktors Pučka. Viņš ir norādīts, kā bezdarbnieks, bet iepriekš bijis zināms vīrs – gan Daugavpils domnieks, gan Saeimas deputāts.
* Kurzemes sarakstā ir tikai pieci cilvēki: Liepājas tekstiluzņēmuma “Lauma fabrics” Ražošanas plānošanas daļas sagādniece Ludmila Rjazanova, apbedīšanas kantora “Djuma 4” menedžeris Deniss Abramovs, viesmīle Valērija Popikina, studente Kristīne Jankoviča un “Superburger” pārdevēja/kasiere Arina Kuzmenko.
* Arī Zemgales saraksts nav plašs – tajā ir tikai seši kandidāti, no kuriem puse saistīta ar lauku veikalu “Airons” Cenu pagasta Ānē. Sarakstā pirmais numurs ir “Airona” izpilddirektors Igors Orlovs, ceturtā - viņa sieva, “Airona” valdes priekšsēdētāja Juļa Orlova, aiz kuras seko “Airona” grāmatvede Anastasija Butāne. Jāteic, ka Igors Orlovs nav jaunpienācējs politikā – 2021. gadā viņš no “Saskaņas” kļuva par Ozolnieku novada deputātu, bet tolaik viņš bija vienkārši pārdevējs. Zemgales saraksta otrais numurs ir grāmatveža palīdzei Violetai Drozdovičai, trešais numurs Vitālijam Časovam - SIA “CV Line” valdes loceklim, kurš senāk arī bijis “Saskaņas” rindās. Zemgales sarakstu noslēdz pašnodarbinātā persona, drēbniece Svetlana Šumska.
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Iepazīstināšanu ar 15. Saeimas vēlēšanās startējošām partijām nākamnedēļ noslēgsim ar 14. stāstu – par partiju “Progresīvie”.