Baha mūzika atkal piepildīs Rīgas pili - izziņota festivāla programma
No 8. novembra līdz 3. decembrim Rīgas vēsturiskajās koncertvietās norisināsies 26. Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls.
Tā piecos koncertos uzstāsies izcili senās mūzikas interpreti no Latvijas un ārvalstīm, kā arī jaunās paaudzes mākslinieki. Festivāla direktore, klavesīniste Aina Kalnciema, uzsver, ka “Baha mūzika gadsimtiem ilgi saglabā savu spēku un spēju uzrunāt ikvienu klausītāju".
"Tā vienlaikus ir dziļi personiska un universāla mūzika, kas savieno dažādas paaudzes, kultūras un laikmetus. Arī šogad festivāls aicina piedzīvot šo īpašo dialogu starp vēsturisko mantojumu un mūsdienu māksliniecisko skatījumu," pauž Kalnciema.
Festivāls tiks atklāts 8.novembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī ar Johana Sebastiāna Baha koncertiem diviem, trim un četriem klavesīniem. Tajā muzicēs klavesīnistes Sāle Fišere (Igaunija), Ena Naela (Igaunija), Aina Kalnciema, Ieva Saliete un Gertrūda Krauksta, kā arī stīgu ansamblis, kurā apvienojušās vijolnieces Aira Marija Lehtipū (Somija) un Marta Spārniņa, altists Pēteris Trasuns, čelliste Māra Botmane un kontrabasists Toms Timofejevs.
22.novembrī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā ar koncertprogrammā “Baroka mūzikas zvaigznājs” viesosies izcilie poļu senās mūzikas interpreti Martina Pastuška (vijole) un Tomašs Pokrživinskis (čells) Programmā: Frančesko Marijas Veračīni, Antonio Vivaldi un Johana Sebastiāna Baha skaņdarbi. Jāpiebilst, ka Martina Pastuška ir viena no spilgtākajām mūsdienu baroka vijolniecēm un ansambļa “{oh!} Orkiestra” dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
25.novembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī ar programmu “Orfejs esmu es” viesosies pasaulē atzītais lautists un dziedātājs Džoels Frederiksens (ASV/Vācija). Mūziķis, kurš pazīstams ar dziļu izpratni par renesanses un agrīnā baroka repertuāru, piedāvās ceļojumu caur angļu renesanses dziesmu pasauli, programmā iekļaujot Roberta Džonsona, Tomasa Forda, Džona Daulenda un citu komponistu skaņdarbus.
2.decembrī Emīla Dārziņa koncertzālē notiks koncerts “Vārds jaunajiem!”, kurā uzstāsies MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas audzēkņi. Festivāls turpina ilggadējo tradīciju atbalstīt jauno mākslinieku izaugsmi, dodot iespēju uzstāties jaunajiem mūziķiem, kā arī dejotājiem un vizuālās mākslas audzēkņiem savos darbos reflektēt par Johana Sebastiāna Baha personību un daiļradi.
3.decembrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Rīgas pils kapelā izskanēs festivāla noslēguma koncerts “Musica Rigensis”, kurā muzicēs ansamblis “Ars Antiqua Riga” (mākslinieciskais vadītājs – Pēteris Vaickovskis), atklājot senās mūzikas tradīciju ciešo saikni ar Rīgas kultūrvēsturisko vidi.
Jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls pulcē izcilus ārvalstu un Latvijas māksliniekus, vienlaikus sniedzot skatuvi jaunajai mūziķu paaudzei. Festivāla koncerti tradicionāli notiek Rīgas vēsturiskajās koncertvietās, kuru arhitektūra un akustika rada īpašu vidi senās mūzikas skanējumam.