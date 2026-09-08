"Ir pagājušas smagas, neziņas un cerību pilnas dienas..." Notiks atvadīšanās no Nepālā bezvēsts pazudušās Ārijas
40 dienas pēc katastrofas Nepālā paredzēta atvadīšanās no bezvēsts pazudušās Ārijas Lāces.
"Mūsu domas un sirdis šobrīd ir kopā ar Āriju Lāci, kura kopš 26. augusta traģiskajiem plūdiem Nepālā ir bezvēsts pazudusi. Ir pagājušas smagas, neziņas un cerību pilnas dienas. Ārija joprojām ir mūsu domās, un mēs glabājam atmiņā kopā piedzīvotos mirkļus, viņas gaišo personību un visu, ko viņa devusi saviem tuvajiem un līdzcilvēkiem," norādīts tuvinieku izplatītā paziņojumā.
"Ticot un cerot uz brīnumu, bet pieņemot realitāti - 40. dienā pēc katastrofas – 5. oktobrī – notiks piemiņas pasākums Ārijai. Tā būs iespēja ģimenei, draugiem, tuviniekiem, paziņām un ikvienam, kurš pazina Āriju, būt kopā domās un pavadot viņu gaismā, atvadīties. Informācija par atvadīšanās vietu un laiku tiks paziņota atsevišķi."
Jauns.lv rekonstruēja bezvēsts pazudušās Latvijas tūristu grupas pēdējo maršrutu pirms katastrofas uz Nepālas un Ķīnas robežas, un zināms, ka latviešu pēdējās koordinātas ved uz Girongas robežpunktu ar Nepālu.
Jau ziņots, ka 28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.